Sorry Bonnie Raitt, men Ana Popovic var enda bedre, og vi fikk nok en gang en påminnelse om at, er du på festival så gå ALDRI å legg deg før siste band har gått av scenen.

På årets Notodden Blues Festival så har det nå skjedd to netter på rad.

Torsdag natt gikk fyrverkeriet av en artist Sugaray Rayford med sin enorme vokal, også kjent under navnet «Mr. Soul Blues Dynamite», på scenen 00:45 og kjørte igang et vannvittig trøkk med sitt knallsterke band. Dessverre hadde hadde tusenvis av publikummere forlatt hovedscenen etter at legenden Ry Cooder hadde avsluttet sin konsert tidligere på kvelden.

Det samme skjedde fredag natt kl. 00:15 når den serbisk fødte råsterke (og jeg må få lov til å si det - rå sexy) kvinnelige bluesartisten Ana Popovic leverte en «blasting» konsert av de sjeldne, Wahoo... for en artist!

Ana Popovic på Notodden Blues Festival 2018

Sjekk bare her:

Ana Popovic hadde sitt første besøk på Notodden Blues Festival for 16 år side og takket festivalen for at de ønsket seg henne tilbake.

"Jeg har gledet meg i 16 år for å komme tilbake til Notodden Blues Festival. Den gang var dette min festivaldebut og jeg var kjempestolt av at jeg fikk flott omtale i avisen "affenpotten". Den har jeg fortsatt hengene på veggen i mitt musikkrom",- Ana Popovic

Popovic som for tiden bor i USA har siden den gang utgitt en rekke album og blitt en svært ettertraktet artist. Hun har også blitt nominert til mange utmerkelser for sine albumutgivelser, blant annet Blues Female Artist of the Year, Blues Music Awards i 2014.

Her kan du følge albumaktuelle Ana Popovic på hennes facebookside

Sjekk flere klipp fra nattens Ana Popvic konsert:

Og selve det fantastiske avslutningsnummeret

I dag er den en ny fantastisk dag på Notodden Blues Festival og nattens siste band på hovedscenen er Dana Fuchs & The Amy Winehouse Horn Section som går på kl. 00.30. Den konserten må du ikke gå glipp av!

