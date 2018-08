Gary Moore tribute album slippes i høst

En hel musikkverden fikk den sjokkerende og ufattelige triste meldingen via morgennyhetene søndag 6. februar 2011 om at Gary Moore var blitt funnet livløs i sengen av sin kjæreste mens de ferierte på luksushotellet Kempinski Hotel Bahia, Estephona/Marbella i Spania.

Dødsårsaken skulle vise seg å være hjerteinfarkt.

Bare noen uker tidligere hadde Notodden Blues Festival med stor glede annonsert at Gary Moore var booket som en av hovedheadlinere.

Moore har gjestet Norge ved flere anledninger, bl.a. under Norway Rock Festival og ved Notodden Blues Festival. Hans siste Norgesbesøk skulle vise seg å bli under Norway Rock Festival i 2010 der han gjennomførte en uforglemmelig og sterk opptreden. Som siste artist ut på hovedscenen fredag 9. juli skapte han en magisk atmosfære.

Med sin gitar og følsomme gitarfingre skapte han en magisk stemning med sin unike gitarfeeling der selv de mest hardbarka rockere fikk hjertebank og tårer i øyekroken. Konserten på Norway Rock Festival skal da nå i ettertid vise seg å bli et sterkt uforglemmelig minne fra en av tidenes største bluesrockartister som vi dessverre aldri mer vil kunne oppleve live.

Allerede som 8 åring startet Gary Moore sin interesse for musikk og gitar. Han tvang seg selv til å spille høyrehendt på tross av å være venstrehendt. I ung alder lot han seg inspirere av bl.a. gitaristen Jimi Hendrix etter å ha opplevd han live i hjembyen Belfast. Moore ble i sin unge alder også påvirket av artister som John Mayall, Albert King, Elvis Presley, The Beatles og ikke minst gitarist og grunnlegger Peter Green i legendariske Fleetwood Mac.

Gary Moore startet sin musikerkarriere som 16-åring i bandet Skid Row. Han ble snart lagt merke til av flere irske musikerkollegaer, deriblant Phil Lynott i bandet Thin Lizzy. Lynott tok kontakt med Moore og forespurte om han kunne tenke seg å bli gitarist i bandet. De ble etter hvert nære venner og Gary Moore deltok som gitarist i Thin Lizzy i flere perioder, første gang i 1974 og senere i 2 perioder på 80-tallet. Gary Moore var også meget sentral på Thin Lizzys største albumsuksess «Black Rose: A Rock Legend» som ble utgitt i 1979.

Her fremfører Gary Moore & Scott Gorham (Thin Lizzy) og venner de fantastiske låtene Thin Lizzy "Black Rose"/"Cowboy Song"/"The Boys Are Back In Town" under "One Night in Dublin: A Tribute to Phil Lynott" konserten i 2005

Gary Moore har vært den direkte inspirator til en rekke gitarister som bl.a. Kirk Hammett (Metallica), Vivian Campbell (Def Leppard) og Randy Rhoads (Ozzy Osbourne/Quit Riot) som alle har brukt deler av Moores gitarteknikk til å videreutvikle sin egen.

Det er derfor med stor glede at artister som bl.a. Joe Lynn Turner, Steve Lukather, Glenn Hughes og Steve Morse sammen med en lang rekke artister har gått sammen om å skape dette fantastiske tributealbumet. Også Gary Moore sine sønner Gus og Jack Moore bidrar. Sønnen Jack Moore publiserte i april 2017 via sin facebookside en fantastisk gitarhyllest til sin far sammen med Danny Young:

På den nydelige instrumental låta "Phoenix" spille Jack Moore på en av sin fars gitarer som iflg. Guitar World er en Turquoise Gibson Firebird III. Danny Young spiller på en Gibson Les Paul utstyrt med Seymour Duncan Custom Shop Greenie pickup som gjenskaper en meget spesiell Peter Green-stil PAF-tone som man kan høre i videoen ovenfor.

Det kommende tributealbumet som har fått tittel "Moore Blues for Gary - A Tribute To Gary Moore" blir utgitt via earMusic 26 oktober.

Albumet vil inneholde følgende låter og artister:

01. That's Why I Play The Blues

Vocals - Jon C. Butler

Guitars - Tim Gaze

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Clayton Doley

02. The Blues Just Got Sadder

Vocals - Joe Lynn Turner

Lead Guitar - Steve Lukather

Rhythm Guitar And Slide Guitar – Tim Gaze

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Clayton Doley

03. Empty Rooms

Lead Vocal, Keyboards – Neil Carter

Bass Guitar, Harmonica, Backing Vocals – Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Guitars - Illya Szwec

Backing Vocals - Rosanna Daisley

04. Still Got The Blues (For You)

Vocals - Danny Bowes

Guitars - John Sykes

Keyboards - Don Airey

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

05. Texas Strut

Vocals - Brush Shiels

Bass Guitar - Bob Daisley

Guitars - Tim Gaze

Drums - Rob Grosser

06. Nothing's The Same

Vocals - Glenn Hughes

Fretless Acoustic Bass – Bob Daisley

Cello - Ana Lenchantin

Guitars - Luis Maldonado

07. The Loner

Guitars - Doug Aldrich

Drums - Eric Singer

Bass Guitar - Bob Daisley

Keyboards - Don Airey

08. Torn Inside

Vocals, Lead Guitar – Stan Webb

Bass Guitar, Riff Guitar – Bob Daisley

Drums - Darrin Mooney

Keyboards - Lachlan Doley

09. Don't Believe A Word

Vocals, Lead Guitar – Damon Johnson

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Rhythm Guitar - Illya Szwec

10. Story Of The Blues

Lead Vocal - Jon C. Butler

Bass Guitar, Riff Guitar, Backing Vocals – Bob Daisley

Lead And Rhythm Guitar – Tim Gaze

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Lachlan Doley

Backing Vocals - Rosanna Daisley

11. This One's For You

Vocals - Gus Moore

Lead Guitar - Jack Moore

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Rhythm Guitar - Illya Szwec

12. Power Of The Blues

Vocals - Joe Lynn Turner

Lead Guitar - Jeff Watson

Bass Guitar, Riff Guitar – Bob Daisley

Drums - Darrin Mooney

Rhythm Guitar - Illya Szwec

13. Parisienne Walkways

Guitars - Steve Morse

Vocals - Ricky Warwick

Bass Guitar - Bob Daisley

Drums - Rob Grosser

Keyboards - Clayton Doley

