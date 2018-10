Har AC/DC skrevet tidenes feteste låt?

Engasjementet fra våre lesere er enormt og et av tidenes største rockeband AC/DC er selvsagt sterkt representert blant de nominerte låter.

Engasjementet blant leseren er allerede stort i etterkant av at vi informerte om nominasjonen på Rockman facebookside.

Så langt har det blitt nominert et stort utvalgt av fete låter, men DIN favorittlåt skal selvsagt også med.

Vi oppfordrer ALLE våre lesere til å delta!

Artig å registrere at blant annet låta "Ride On" fra albumet "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (1976) er blant de nominerte:

Dette er en låt som faktisk (iflg. våre papirer) kun har blitt spilt live en - 1 - gang tidligere , i Stade de France, Saint-Denis, Frankrike 22. juni 2001.

Låta er siste ekstranummer under konserten og ble dedikert til avdøde AC/DC vokalist Bon Scott og John Lee Hooker.

Her kan du se det nydelige opptaket:

Videre er følgende AC/DC låter blant de nominerte: "Let There Be Rock", "Highway To Hell", "Whole Lotta Rosie" og "Have A Drink On Me".

Vi trenger DIN hjelp til å lage tidenes liste over tidenes feteste låter og som samtidig nomineres til avstemmingen over tidenes feteste låt.

NB! Du kan kun velge ut 1 - EN - favorittlåt!

Skriv navn på låt og artist i kommentarfeltet på Rockman facebook tilhengerside.

Så langt er det nominert over 80 fete låter!

Alle låter som blir foreslått blir lagt inn på en egen spilleliste i tilfeldig rekkefølge som du finner her:

PS! Spillelisten ovenfor blir oppdatert fortløpende. Dersom du følger spillelisten vil du automatisk bli oppdatert med de siste låter og den komplette nominasjonslisten. Feter spilleliste skal du lete lenge etter!

Her kan du følge spillelisten

Og her kan du følge Rockman på Spotify

PS! Forslag til låter som blir nominert og som kan virke som et forsøkt på å "hype" opp en låt ved å benytte denne avstemmingen til å få oppmerksomhet, eks. rundt en utgivelse eller lignende, kan bli avslått.

Senere (før jul) legger vi hele listen ut for avstemming og alle som bidrar med å nominere låter og senere i selve avstemmingen vil delta i konkurransen om å vinne med fete premier!

Det er ingen grunn til å vente - gi oss din favorittlåt nå!

Skriv navn på låt og artist i kommentarer på Rockman facebook

