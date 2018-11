Her sonet AC/DC trommis Phil Rudd sin 8 mnd. dom for bl.a. drapstrusler

Det var iflg. den New Zealanske nettavisen Stuff i denne boligen at Phil Rudd sonet sin dom på 8 måneders fengsel som husarrest etter at han i 2015 skapte store avisoverskrifter og ble dømt for drapstrusler og besittelse av cannabis og metamfetamin.

Les også: Phil Rudd innrømmer drapstrusler

Rudd ble den gang opprinnelig siktet for bl.a. forsøk av å leie inn leiemordere til å ta liv av to personer. Denne delen av siktelsen ble senere frafalt på bakgrunn av manglende bevis. Strafferammen for de resterende forhold i siktelsen var opp til syv år i fengsel, men ble da dømt av domstolen i sin hjemby Tauranga, New Zealand til 8 måneders fengsel, sonet som hussarrest.

Boligen som skal selges og eies av Phil Rudd ligger i sjøkanten med panorama sjøutsikt og har iflg. megleren et totalt gulvarealareal på 584 kvadratmeter,

Prisantydningen er satt til $ (NZD) 4 050 000 og som utgjør ca. NOK 23,4 millioner.

I en uttalelse fra Phil Rudd (64), gjengitt av magasinet Stuff, forklarer Rudd at huset selges fordi han ønsker seg et mindre hus, men at han fortsatt skal bo i regionen som han har bodd helt siden tidlig på 80-tallet.

Boligen som nå skal selges inneholder blant annet garasje med plass til fem biler, over seks soverom, fire bad, to kjøkken og eget svømmebasseng. Utsikten fra huset over Mount Maunganui, havnen i Tauranga og øya Matakana er fantastisk slik bildene her viser:

Dommen skapte også store utfordringer for AC/DC. På grunn av siktelsen mot Phil Rudd og påfølgende rettsak måtte AC/DC som erstatning, hentet inn sin tidligere (1989 - 1994) trommeslager Chris Slade. Angus Young fortalte den gang at Rudd hadde satt bandet i en "vanskelig" posisjon under plateinnspillingen av albumet "Rock Or Bust".

Konklusjonen den gang var at det ville være høyst usikkert om Phil Rudd i det hele tatt neon gang ville komme tilbake til AC/DC. Men nå er det all sannsynlighet for at Phil Rudd er tilbake sammen med Brian Johnson slik vi skrev om her på Rockman tidligere.

Det har vært lite "lekkasje" fra kilder fra det pågående arbeidet med AC/DC og innspilling av nytt studioalbum. Det siste vi har fått informasjon om er at Dave Grohl fra Foo Fighters ble intervjuet av Forbes der han blant annet blir spurt om han kunne tenke seg å spille trommer sammen med AC/DC, men svarer den plassen nå er opptatt etter at Phil Rudd er tilbake.

Ny AC/DC linup 2019 blir etter all sannsynlighet nå Phil Rudd (trommer), Angus Young (lead gitar), Brian Johnsson (vokal), Stevie Young (rhythm gitar) og Cliff Williams (bass).

Er du klar for AC/DC?

