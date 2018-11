Iron Maiden vil ikke bli innlemmet i Rock And Roll Hall of Fame

Bruce Dickinson skapte store overskrifter i forrige måned når han uttalte at The Rock And Roll Hall Of Fame bare er nonsens.

Iron Maidens frontfigur og vokalist Bruce Dickinson sier nå følgende iflg. Classic Rock for å begrunne sitt standpunkt:

Rock’n’roll music does not belong in a mausoleum

(Et mausoleum er en bygning hvor ett eller flere avdøde mennesker er stedt til hvile).

På spørsmål fra The Jerusalem Post der de ber Dickinson om hans kommentarer til uttalelsene om at Rock Hall of Fame bare er er nonsens og om dette begrunnes i at han mener at bandet hadde blitt oversett av Rock and Roll Hall of Fame, svarer Dickinson:

Jeg var så irritert med den dekning fordi de tok min uttalelse ut av konteksten for å få det til å se ut som om jeg var opprørt over at vi ikke var i hall of fame.

Jeg er veldig glad for at vi ikke er der, og jeg vil aldri være der. Hvis vi noen gang blir innlemmet, vil jeg nekte.

Han legger til:

Rock'n'roll-musikk hører ikke hjemme i et mausoleum i Cleveland. Det er en levende, pustende ting, og hvis du setter den i et museum, så er det død. Det er verre enn fryktelig, det er vulgært.

Dermed føyer Iron Maiden og Bruce Dickinson seg inn i rekke av flere artister som er stor motstander av hele konseptet Rock `N Roll Hall Of Fame.

Blant mange kjente artister som er sterke motstandere av Hall of Fame konseptet er Deep Purples Ian Gillan, Sex Pistols, Axl Rose, Ozzy Osbourne, Mark Knopfler (Dire Straits) osv.

