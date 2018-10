Kan denne kryptiske melding være varsel om Nirvana reunion?

The Pulse of Radio og Blabbermouth har begge skrevet om at Foo Fighters offisielle Twitter-konto har publisert to kryptiske tweets i forbindelse med Cal Jam festival som skal gjennomføres denne helgen i San Bernardino, California.

På den første tweet som annonserte en screening av Joan Jetts nye dokumentar, så reagerte Foo Fighter med følgende tweet:

"Kan ikke vente! Hva annet kan komme opp??? Følg med…"

Noen timer senere publiserte Foo Fighter et opptak fra Nirvanas Rock and Roll Hall of Fame afterparty fra bandets innlemming i 2014. Denne tweeten inkluderte bildeteksten: "This is a Jam @caljamfest #CalJam18," og har blitt delt videre via Nirvanas offisielle vertifiserte twitterkonto



CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned....🤘#CalJam18 https://t.co/OA525e7pg0 — Foo Fighters (@foofighters) October 3, 2018

Alle de tre gjenlevende Nirvana medlemmer vil være til stede på Cal Jam. Dave Grohl (trommer, vokal) og Pat Smear (gitar) spiller sammen i Foo Fighters, mens Krist Novoselic (bass) skal spille med sitt band Giants In The Trees.

Det flere medier inkludert Rockman nå spør seg om er: - Vil de Nirvana gjenforenes og gjenskape 2014-forestillingen under Cal Jam denne helgen?

Hva tror du?

