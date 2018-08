Kilder: Phil Rudd tilbake i AC/DC - Observert i Canada sammen med Young

Alt tyder nå på at legendariske AC/DC har samlet seg i Vancouver, Canada for å spille inn et nytt studioalbum. Den Kanadisk journalisten Steve Newton skriver i en omtale på The Georgia Straight-nettsiden at en av hans rock-n-roll kilder på gaten fortalte ham at han hadde en kort samtale med noen AC/DC-medlemmer i Vancouver sentrum 1. august.

En av rockerne han angivelig snakket med, var Stevie Young, Angus Youngs nevø, som tok over rytmegitarplassen i AC/DC fra Angus bror Malcolm i 2014 da Malcolm trakk seg tilbake på grunn av demens. Og det andre AC/ DC-medlemet Newtons kilde hadde snakket med, var ingen andre enn Phil Rudd, den langvarige AC/DC-trommeslager som ble erstattet av Chris Slade i 2015 for bandets «Rock Or Bust» turnè etter at Rudd ble arrestert for narkotika besittelse og truer med å drepe en ansatt. Newton bekrefter informasjonen nok en gang i en ny sak 2. august.

I tillegg bekreftes ryktene ved denne twittermeldingen

My shit has been blowing up with rabid #acdc fans since I reported I saw #philrudd and his drum tech Dick Jones with my own eyes, outside of Warehouse Studios in #vancouver yesterday. People are rightfully going nuts about this news. — ANTI↯VENIN (@kyleantivenin) August 5, 2018

Etter alt som har skjedd rundt AC/DC, spesielt etter at Brian Johnson bekreftet at han 7. mars 2016 på bakgrunn av hørselskader måtte gi seg som vokalist, så mange for seg slutten på bandet.

Da dette skjer under AC/DC pågående verdensturnè valgte Angus Young og prøve å finne en vokalisterstatter slik at bandet kunne fullføre de påfølgende konsertene. Når så ryktende kom om at Guns N` Roses vokalist Axl Rose var personen Angus hadde valgt som erstatter, så gikk AC/DC fansen «bananas» og trodde ikke at dette kunne være mulig.

I etterkant viste valget av Axl Rose å fungerte utmerket, og alle de kritiske røster stilnet. Axl bekreftet også etter turneen at han svært gjerne fortsetter som ny vokalist i AC/DC også videre fremover.

Eneste usikkerhet for ny AC/DC linup 2019 er da etter vår mening valget av bassist. Vi tipper at Cliff Williams, på tross av at han har bekreftet å gitt seg som artist, kommer tilbake. Først som bassist på det nye kommende studioalbumet. Og at motivasjon og lysten da kommer tilbake for å delta på ny turnè som support til albumutgivelsen.

Vi tror ny AC/DC linup 2019 blir (som bildet ovenfor), og vil bestå av Phil Rudd (trommer), Angus Young (lead gitar), Axl Rose (vokal), Stevie Young (rhythm gitar) og Cliff Williams (bass).

