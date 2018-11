Kiss avslutningsturnè kan vare i 3 år, kanskje mer...

I et helt nytt intervju med Gene Simmons i det legendariske rockebandet Kiss som har blitt gjennomført av den amerikanske nyhetskanalen KTLA, channel 5 i Los Angeles, og som du kan se nedenfor, stilles det blant annet spørsmål om man kan stole på at den kommende avslutningstureen virkelig vil være deres endelig avslutning. Simmons sier blant annet dette som svar på spørsmålet fra intervjuer Frank Buckley:

"This is real, Folks play that game," og viser til en rekke band gjennom årene som har annonsert sin avslutningsturnè og som i ettertid ikke har vist seg å være riktig.

Det finnes mange slike eksempler som blant annet Ozzy Osbourne som allerede i 1992 med sin 'No More Tears' "No More Tours." og som tre år etter annonsert sitt "comeback" og ny turnè med den treffende tittel "Retirement Sucks Tour". I år startet han på sin siste avslutningsturnè under tittel "No More Tours II" og som viste seg i ettertid IKKE å være en avslutningsturnè for Ozzy Osbourne som artist, men som han selv har forsøkt å forklare om igjen og om igjen - er en avslutning på at han ikke skal ut å reise mer på turnè .

Ikke rart folk blir forvirret og stiller spørsmål om dette bare "play that game" som Simmons forklarer.

Og det stopper jo ikke der med eksempler!

Judas Priest hadde avslutningsturnè i 2011 - spiller fortsatt!

Scorpions hadde avslutningsturnè i 2010 - spiller fortsatt!

Meat Loaf hadde avslutningsturnè i 2013 - spiller fortsatt!

Status Quo hadde avslutningsturnè i 1984 - spiller fortsatt!

Osv. osv. osv....

T.o.m. Kiss har allerede hatt sin berømte avslutningsturnè. Den gjennomførte de under tittel "Kiss Farwell Tour" i 2000 - 2001.

Ikke så rart at Simmons i intervjuet må gå "dypt" i forklaringen sin for å skape troverdighet omkring Kiss sin kommende avslutningsturnè virkelig ER en avslutningsturnè.

Han sier blant annet videre (gjengitt av Blabbermouth) at:

"And I'll tell you why it's real. Because I'm 69; I still have some hair on my head [and] lots more on my back. It has to be [real], because I wear seven-, eight-inch platform boots; our outfits… mine wears at least 40 pounds; I've gotta spit fire and fly through the air and do all that kind of stuff. I don't like heights, so if you put [Mick] Jagger and Bono, who are both great, and you stick 'em in my outfit, they'd pass out in a half hour. We're the hardest-working band in show business — period. This is a good time to go — have some dignity, go when you're doing… So this is gonna be a long tour — two to three years… maybe longer.

Kiss skal blant annet neste år spille under Sweden Rock (7.juni), Rockfest i Finland (9, juni), Tons Of Rock (27. juni) og Trondheim Rocks (28. juni).

