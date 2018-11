Kiss bekrefter: Alle tidligere medlemmer invitert til å delta på avslutningsturneen

Dette kommer frem i et intervju som er gjennomført av den amerikanske radiostasjonen IHeartRadio som du kan se i sin helhet i filmklippet lenger ned i denne saken.

Dermed kan vi plutselig få oppleve at følgende tidligere gjenlevende Kiss-medlemmer plutselig står på scenen under noen av de kommende konsertene som eks. Tons Of Rock, Trondheim Rocks eller Sweden Rock Festival i 2019:

Ace Frehley – gitar, vokal (1973–1982, 1996–2002), Peter Criss – trommer, vokal (1973–1980, 1996–2001, 2002–2004), Vinnie Vincent –gitar, vokal (1982–1984) og Bruce Kulick – guitar, vokal (1984–1996)

Ace Frehley har skrevet Kiss-låtene:

"Cold Gin" på bandets debutalbum "Kiss" (1974), "Parasite" på "Hotter Than Hell" (1974), "Getaway" på "Dressed To Kill" (1975), "Shock Me" på "Love Gun" (1977), "Hard Times" og "Save Your Love" på "Dynasty" (1979), "Talk To Me", "Two Sides Of The Coin" på "Unmasked" (1980) og tillegg vært medlåtskriver på flere låter.

Her er komplett spilleliste for alle hans Kiss-låter





Peter Criss har vært medskribent på låtene:

"Love Them From Kiss" på debutalbumet "Kiss" (1974), "Beth" på "Destroyer" (1976), "Baby Driver" på "Rock And Roll Over" (1976) hvor han også synger lead vokal, (på samme album synger han også lead vokal på låta "Hard Luck Woman"), "Hoologan" på albumet "Love Gun" (1977) hvor han også synger lead vokal, "Dirty Living" på albumet "Dynasty" (1979) hvor han også synger lead vokal. I tillegg synger han lead vokal på låta "I Finally Foud My Way" på albumet "Psycho Circus" (1998).





Vinnie Vincent har vært medskribent på låtene:

"I Love It Loud", "I Still Love You" og "Killer" på albumet "Creatures Of The Night" (1982), "Exiter", "Not For The Innocent", "Lick It Up", "Young And Wasted", "Gimme More", "All Hell`s Breakin` Loose", "A Million To One" og "And On The 8th Day" på albumet "Lick It Up" (1983). I tillegg er han medskribent uten å delta på selve albumet på låtene "Unholy", "Heart Of Chrome" og "I Just Wanna" på albumet "Revenge" (1992).





Bruce Kulick har vært medskribent på låtene:

"King Of The Muntain", "Trial By Fire" og "I`m Alive" på albumet "Asylum" (1985), "I`ll Fight Hell To Hold You", "No, No, No", "Hell Or High Water" og "When Your Walls Come Down" på "Crazy Nights" (1987), "Prisoner Of Love" og "Boomerang" på "Hot In The Shade (1989), "Tough Love" på "Revenge" (1992), "Hate", "Rain", "Master Of Slave", "Childhoods End", "I Will Be There", "Jungle", "It Never Goes Away", "In The Mirror", "I Walk Alone" på "Carnival Of Souls: The Final Sessions" (1997)

Her er intervjuet med Kiss i IHeartRadio:





