Klarer du denne? Her er tidenes feteste AC/DC Video Quiz

AC/DC er nå samlet i platestudioet Warehouse Studios i Vancouver, Canada. Avsløringen om deres tilstedeværelse kom etter at AC/DC hardcore fans Glenn Slavens og Crystal Lambert som befinner seg i en leilighet tett på platestudioet Warehouse Studios i Vancouver har klart å knipse flere bilder av band- medlemmene og som bekrefter den gledelige meldingen om at bl.a. Brian Johnson er tilbake som vokalist og at Phil Rudd tilbake bak trommene.

Les også: Nytt AC/DC fotobevis på at bandet jobber med nytt album

De siste troverdige ryktene fra den pågående prosessen med nytt AC/DC studioalbum er at alle låtene vil inneholde rytmegitar fra avdøde Malcolm Young. Låtene skal være hentet fra "Back In Black"-perioden, en tid der Young-brødrene bodde sammen og skrev "hundrevis" av låter, der mange av disse ble spilt inn, men aldri utgitt.

Les også: Nytt AC/DC album med rytmegitar fra avdøde Malcolm Young

Mens vi venter så kan du jo varme opp til det nye studioalbumet med å prøve deg på tidenes feteste AC/DC Video Quiz:

(NB! Pass på - du har kun få sekunder på hvert spørsmål)

Hvor mange riktige svar klarte du?

Del dine kommentarer på Rockman facebook side (her)

Oppfordring: Benytt facebook og twitter deleknappene øverst i denne omtalen for å utfordre dine venner til AC/DC-Quiz.





Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk også ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten