Manowar gitarist Karl Logan arrestert og anklaget for barnepornografi

I følge Mecklenburg County Sheriff Office har Manowar gitarist Karl Logan blitt anklaget for å ha oppbevart barnpornografi.

Saken som nå kommer frem visert til at Karl Logan (53) ble arrestert 9. august i Charlotte, North Carolina.

Blant annet referer Blabbermouth til informasjon som de har hentet fra Mecklenburg County Sheriff Office og skriver følgende:

Logan, 53, was arrested on August 9 in Charlotte, North Carolina and charged with six counts of third-degree exploitation of a minor.

Under N.C. General Statute §14-190.17A, "a person commits the offense of third-degree sexual exploitation of a minor if, knowing the character or content of the material, he possesses material that contains a visual representation of a minor engaging in sexual activity."

Musikkmagasinet NME omtaler også saken og viser til en twittermelding som Manowar publiserte i går (26. oktober) der de kommer med en egen offisiell uttalelse om saken Manowar og som bekrefter at Logan ikke skal spille med bandet.

Regarding Karl Logan

With regard to Karl Logan’s arrest and the charges against him:

Due to the fact that Karl and his attorneys are dealing with these issues, he will not perform with MANOWAR.

The new album and upcoming tour will not be affected.

Gitaristen har spilt med bandet siden 1994 og erstattet i sin tid David Shankle.

Manowar er for øyeblikket midt i sin farvel verdensturné, The Final Battle der deres neste konsert vil være 25. februar 2019 i Tel Aviv.

Bandet er også Norgesaktuelle med flere konserter som er:

To konserter i Hamar (9 og 10. april) 2019

Stavanger 12. april 2019

Bergen 13. april 2019

Longyearbyen 16. april 2019

Her kan du se alle de kommende bekreftede spilledatoer

