Michael Jackson mister bestselger posisjon

RIAA (The Recording Industry Association of America) som er bransjeforeningen for plateindustrien i USA melder nå på sine nettsider og i egen pressemelding nye offisielle tall som viser at Eagles albumet «Their Greatest Hits 1971-1975» nå er sertifisert til 38x platina, noe som betyr at salg og strømming av albumet har nådd enorme 38 millioner eksemplarer.

Eagles albumet overtar dermed tronen som tidenes bestselgende album i USA, og skyver Michael Jackson med sitt historiske album «Thriller» ned på andre plass i verdens største musikkmarked.

I tillegg til ovennevnte så ligger også deres ikon-album «Hotel California» som ble utgitt i 1976 nå på 3 plass blant tidenes besteselgende album i USA sertifisert til 26x platina, noe som betyr at salg og strømming på mer enn 26 millioner enheterav albumet har nådd enorme 38 millioner eksemplarer.

Det er mange som ikke er klar over hvor enormt store bandet Eagles egentlig er. Netflix har fortiden tilgjengelig den meget interessante dokumentarfilmen "History Of The Eagles". Her kan du sjekke ut filmtraileren:

Dette er en meget bra dokumentarfilm som kan anbefales.

I etterkant av det tragiske og svært overraskende dødsfallet til grunnleggende Eagles bandmedlemmet Glenn Frey, (67) i 2016 var hans mangeårige bandkollega Don Henley i stor sorg, raskt ute med å oppløse bandet.

Glenn Frey (vokal, gitar, keyboard) og Don Henley (vokal, trommer) som sammen med Bernie Leadon (gitar, mandolin, banjo) og Randy Meisner (bass) etablerte bandet i 1971.

Gjennom årene har utvilsomt Glenn Frey og Don Henley vært bandets viktigste låtskriver der de sammen har skrevet mange av bandet største hits som bl.a. "Tequila Sunrise", Desperado", "One Of These Nights", "Take It To The Limit", "Lyin`Eyes" og ikke minst "Hotel California" som de skrev sammen med Don Felder.

Det var derfor med stor glede at bandet ifjor kom sammen igjen. Først i forbindelse med en gjenforeningskonsert, så i etterkant flere påfølgende konserter. Bandet er fortiden aktuelle med konserter i USA. Her kan du sjekke deres aktuelle konserter

Vi krysser fingre for at de tar turen til Europa og Norge i 2019.

Kunne du tenkt deg Eagles til Norge?

Skriv dine kommentarer på Rockman facebookside ( her )

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk også ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten