Michael Stipe (R.E.M.) har fått nok - Sletter konto på sosiale medier

I intervjuet med BBC som du kan se nedenfor sier Stipe at han forlater den giftige Instagram verden og muligens sosiale medier generelt.

Den oppsiktsvekkende uttalelsen fremkommer i forbindelse med diskusjonen under intervjuet om vaner innenfor sosiale medier.

Stipe annonserer samtidig at han vil forlate Instagram plattformen en gang for alle senere denne uken.

Magasinet Spin som også omtaler saken siterer bl.a. Stipes uttalelser i fra intervjuet der han forklarer bakgrunnen for sin beslutning:

“It’s definitely changing the way we approach each other and the way we approach problems,” he said. “Politics have been shaped by it, certainly in my country. We have a commander-in-chief who, rather than doing face-to-face interviews like this, would rather just tweet, which I find repellent and diminishing.”





“I’m leaving Instagram this week in fact, I’ve had enough of it"

"I think that we deserve better and I feel like there might be a more generous platform to come along if enough people followed in my footsteps. I have never been on Facebook, I have no interest in that and as a public figure, I think it’s not really a thing that I would do anyway"

"I don’t like being tracked and followed, I don’t like the idea that they’re keeping track of how I look at things and how much time I spend looking at things.”

