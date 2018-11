Nå skal enda en død rocker "vekkes" til live

Nå gjør de det samme med den avdøde rockelegenden Frank Zappa som det har gjort med den avdøde rockelegenden Ronnie James Dio. Vekker han til live å kjører han rundt på turnè for å spille konserter...som hologram.

Selskapet Eyellusion som også står bak Ronnie James Dio hologrammet har nylig publisert nyheten om 100 nye Dio hologram konserter i 2019 og samtidig publisert nyheten om kommende Frank Zappa hologram turnè.

De 100 nye Dio konsertene vil i første omgang bli gjennomført i USA og første konsert vil iflg. informasjon som er lagt ut starte i april 2019.

First look at the artwork for The Bizarre World Of Frank Zappa hologram tour in 2019! This is exactly what you can expect when you come to the show. Over the top, giving you Frank like you’ve never seen him before with the craziness he brought to the stage through the years! pic.twitter.com/4FXw1S4x2b — EyellusionLive (@EyellusionLive) November 6, 2018

-"Music is the only religion that delivers the goods" (sitat av Frank Zappa) er at av mange veloverveide sitater som har kommet fra det geniale hodet til en av historiens mest produktive og unike artister. Hva avdøde Frank Zappa ville sagt om å gjenoppstå 25 år etter sin død er vanskelig å si.



Dersom du spør en rockeartist om inspirasjonskilder, så vil Frank Zappa i de fleste tilfeller nevnes som en av deres viktigste kilder enten direkte eller indirekte. For yngre artister så vil nok kanskje den indirekte påvirkning og inspirasjon være mest gjeldende. Ikke så rart når vi snakker om en av tidenes mest betydningsfulle og kreative artist, gitarist, låtskriver, komponist, lydteknikker og plateprodusenter. Den samme personen som også har hatt direkte innflytelse og inspirasjon til band og artister som bl.a. Alice Cooper, John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), Paul McCartney, Black Sabbath og inspirasjon til det historiske albumet Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band.

For Alice Cooper så signerte han også en platekontrakt på 3 stk. album via sitt eget plateselskap Straight Record og var i den forbindelse en stor inspirasjon for Cooper. Sammen etablerte de shock rock sjangeren ved utgivelsen av Alice Coopers unike album "Pretties For You" i 1969.

Albumet ble lansert med teatralske sceneshow. Ved en av konsertene ved The Toronto Rock `n Roll Revival Concert i september 1969 forvillet det seg en levende kylling opp på scenen. Alice Cooper gjorde et stunt ut av det hele ved å ta tak i kyllingen og rope ut til publikum at "kyllinger har vinger og derfor må kunne fly". Han kastet kyllingen ut til publikum der den datt som en stein og ble trampet i hjel av publikum. Dagen etter fikk dette førstesideoppslag i mange av de nasjonale aviser i USA, der de beskrev at Alice Cooper hadde tatt tak i kyllingen, bitt av hodet og drukket blodet. Zappa ringte Cooper dagen etter og spurte om historien var riktig, noe han kunne avkrefte.

Zappa`s klare melding til Alice Cooper var da:

" Well, whatever you do, don`t tell anyone you didn`t do it"

Frank Vincent Zappa ble født i Baltimore, US 21. desember 1940 og døde dessverre 4. desember 1993 av prostatakreft kun 52 år. I løpet av sitt musikkliv var han en enorm produktiv, kreative og skapende artist og rakk i løpet av sin levetid å utgi hele 62 album. I en karriere som strekker seg over mer enn 30 år, skrev Zappa bl.a. rock, jazz og orkestermusikk der mye av hans musikk var svært eksperimentell. Han har også regissert langfilmer og musikkvideoer, og designet platecover. Zappa produserte nesten alle av de mer enn 60 album han har utgitt med bandet The Mothers of Invention og som soloartist.

I tenårene ble han inspirert av klassiske komponister som Edgard Varèse, Igor Stravinsky, og Anton Webern sammen med 1950 rhythm and blues musikk. Han begynte å skrive klassisk musikk i videregående skole mens han samtidig spilte trommer i et rytme og blues band hvor han senere byttet sitt hovedinstrument til elektrisk gitar.

Å rangere Frank Zappas enorme albumkatalog er nesten umulig. Katalogen som nå teller 91 offisielle albumutgivelser har en enorm spennvidde og er i seg selv en stor musikkhistorisk oppdagelesesreise. Blant hans mest kjente og populære album kan nevnes "Apostrophe" (1974) som inneholder en rekke spennende låter, blant annet hans første hit singel "Dont`Eat The Yellow Snow". Videre må selvsagt albumene "Sheik Yerbouti" (1979), "Joe`s Garage acts I" (1979), "Joe`s Garage Acts II & III" (1979), "We`re Only In It For The Money" (1968) og debutalbumet "Freak Out" (1966) nevnes. Han mest kjente låt er "Bobby Brown (Goes Down)" som finnes på albumet "Sheik Yerbouti".

Frank Zappa ville i år ha fylt 78 år og nå skal altså denne enorme legenden snart kunne oppleves "live in concert" - som hologram!

Her kan du se klipp fra Ronnie James Dio hologram livekonsert:





