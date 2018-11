Neil Youngs hus tatt av skogbrannen - Forbannet på Donald Trump

Dette er andre gang Young mister huset sitt i en skogbrann melder Fox News på sine nettsider.

Neil Young skriver iflg. den amerikanske nyhetskanalen bl.a. på sin nettside Neil Young Archives: "Firefighters have never seen anything like this in their lives. I have heard that said countless times in the past two days, and I have lost my home before to California fire, now another"

Young reagerer kraftig på den amerikanske president Donald Trump twittermelding og sier:

"President Donald Trump as “unfit leader” for blaming California’s fires on “gross mismanagement of the forests,” and threatening to withdraw federal funds"

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

Skogbrannen som nå herjer i California er den verste siden 1933. Totalt har det nå omkommet 29 personer og 27 000 har mistet hjemmene sine i den amerikanske delstaten og antall omkomne bare fortsetter å øke.

