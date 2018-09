Nikki Sixx bekrefter: Nye Mötley Crüe låter er under innspilling

Dermed bekreftes nå også innspilling av nye Mötley Crüe låter samt at bandet nå er i full gang med å realisere filmdokumentaren. Sistnevnte realtert til hva vi skrev om her på Rockman allerede i mars 2017, at det amerikanske film og underholdningsselskapet Netflix var i forhandlinger om å lage en film om Mötley Crüe.

Bekreftelsen kom fra Nikki Sixx via hans twitter-melding som du kan ser nedenfor. Dette bekrefter da også innholdet som vi tolket fra det tidligere instragram-innlegget som ble publisert av Tommy Lee, og som vi skrev om for ca. 3 uker siden, der han I tillegg til å legge ut en kort video tydeligvis er i gang med trommer til en ny låt.

Nikki Sixx bekrefter at bandet spiller inn fire nye Mötley Crüe i forbindelse med den kommende filmbiografien, "The Dirt Confessions of The World's Most Notorious Rock Band".

You can trust us these are ball busters. Everybody can relax.Were soon gonna smack you upside the head with some killer new tracks. Bob Rock is producing.Its our movie. We know what were doing. 🤘🏼 https://t.co/QKaDCYKPwG — xxıS ıʞʞıN (@NikkiSixx) September 14, 2018

Som svar på Twitter-spørsmål fra en fan om hvordan den nye musikken vil passe inn, siden filmen er basert på Mötley Crües fortid sier Sixx følgende:

- "You can trust us these are ball busters. Everybody can relax.Were soon gonna smack you upside the head with some killer new tracks. Bob Rock is producing.Its our movie. We know what were doing".

Så nå er det bare å telle ned til både nye Mötley Crüe låter og en dokumentarfilm som har blitt omtalt skal bli produsert i årevis og som nå endelig skal bli en realitet. Da blir kanskje heller ikke klippet ovenfor som er hentet fra bandets siste livekonsert som ble gjennomført i Stables Center Los Angeles, USA 31. desember 2015 det siste vi vi vil se bandet live?

Gleder du deg til mer Mötley Crüe?

