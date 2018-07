Norges viktigste musikkfestival - Her får du den ekte «feelingen»

Notodden Blues Festival som i år arrangeres for 31 gang er utvilsomt Norges viktigste musikkfestival. Vi snakker om en hel by som under det årlige unike festivalarrangement omskapes til en musikkmekka der man nesten må klype seg i armen for å virkelig ta innover seg at man faktisk fortsatt er hjemme i lille Norge. Det kunne like gjerne hvert i Clarksdale, Mississippi. Vi snakker også om det hardt arbeidende teamet og nettverket rundt festivalen bestående av artister og frivillige musikkelskere som kontinuerlig gjennom hele året jobber med å fremme både norske og internasjonale artister basert på bluesens historiske musikalske røtter. Røtter som også rockens har plukket opp og tatt med seg inn i herlige tunge riff og følelsesmessige toner.

Den gode vennlige og gjestfrie atmosfæren fra befolkningen rundt denne lille, men viktige norske historiske industribygda kjenner du umiddelbart når du ankommer og spesielt under festivaldagene. Festivalen selv omtaler Notodden som «Blues Town», men det handler mye mer enn bare om blues. Rocken i all sin bredde har også sin naturlige plass her som bl.a. under den fete Rival Sons konserten i 2014:

Og det er MANGE slike eksempler opp igjennom årene.

Årets festivalkart og de mange scener ser slik ut under årets «Blues Town»

Festivalkart Notodden Blues Festival 2018

Her kan du sjekke ut oppdatert komplett informasjon om årets Notodden Blues Festival

Et av de virkelige store navn på årets plakat er legenden Ry Cooder. Den amerikanske seks ganger Grammy-vinnende musiker, låtskriver, plateprodusent og filmmusikkomponist som er best kjent for sin enestående ferdighet på slidegitar. Cooder har gjennom årene i tillegg til sin omfattende solokarriere samarbeidet med og bidratt på album til en lang rekke store artister som bl.a. The Rolling Stones, Van Morrison, Randy Newman, John Hiatt, James Taylor, Warren Zevon, The Beach Boys og Mavis Staples, Captain Beefheart, Ali Farka Touré, Eric Clapton, Neil Young, David Lindley, The Chieftains og The Doobie Brothers.

I et intervju tilbake i 1973 under det tidligere legendariske engelske musikkprogrammet «The Old Grey Whistle Test» forklarer blant annet Cooder sin inspirasjon til å skape musikk på en fin og representativ måte, typisk for mange av blues og rockens unike artister:

"I`m not a technician, I can`t read music. I learn music by ear, by feeling and memory"

Giganten Ry Cooder som har inspirert de fleste av rockens store låtskrivere og gitarister er alene en rocka grunn nok til å ta turen til årets festival. Det er faktisk ganske unikt at bookingteamet bak Notodden Blues Festival i år har klart det kunstverket å få motivert Cooder til å holde konsert på årets festival. 71 årige Ry Cooder reiser svært sjeldent ut av USA for å gjennomføre konserter, så dette kan kanskje være din aller siste mulighet til å oppleve denne unike artister. Årets plakat er i tillegg full av spennende artister som bl.a. Bonnie Raitt, Dana Fuchs, Govt Mule, Bernard Purdie, Popa Chubby, Vintage Trouble, Adam Douglas, Ana Popovic, Knut Reiersrud Band og Southern Avenue.

Vi anbefaler Notodden Blues Festival arrangeres i perioden 2 - 5. august

Sees vi på årets NBF?

