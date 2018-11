Norgesaktuelle Def Leppard nominert til tidenes feteste albumcover

Engasjementet rundt nominasjonen til den kommende avstemmingen for Tidenes feteste albumcover er formidabel.

Blant de mange foreslåtte kandidater finner vi de energifulle norgesaktuelle rockelegendene Def Leppard som imponerende har solgt mer enn 100 millioner album gjennom sine 40 år lange karriere. Def Leppard er for tiden høyaktuelle med energisk turnèvirksomhet og spilte blant annet for noen uker siden fullsatt konsert til strålende krikk i ICC Theater, Sydney, Australia.

Det spennende med denne konserten var at bandet fremførte nettopp deres legendariske album "Hysteria" i sin helhet. Avisen The Sydney Morning Herald hadde blant annet følgende headline når de beskrev konserten:

Hysteria, hits and no misses as Def Leppard hit high notes. If there`s one thing Def Leppard understand better than most, it`s precision.

Bandets solide album "Hysteria" som nå også er nominert til tiden feteste albumcover ble utgitt i 1987 og er bandets mestselgende album med over 25 millioner solgte enheter over hele verden.

Nå kan vi gledes med at bandet også er norgesaktuelle i 2019.

På albumet "Hysteria" finner man kjente sterke legendariske låter som bl.a. tittelsporet "Hysteria", "Pour Some Sugar On Me" og "Animal". Låter som garantert også vil kunne nytes som en del av bandets spilleliste neste sommer når de bl.a. headliner Tons Of Rock og Trondheim Rocks.

Def Leppard er også nominert til å bli innlemmet i Rock And Roll Hall Of Fame og har i disse dager lagt ut en egen avstemming på dere nettside som oppfordrer fansen til å stemme bandet frem.

Cover art for albumet "Hysteria" er skapt av den kjente kunstner og grafisk designer Andy Airfix. Han er også kjent for sitt arbeid med andre kjente artister som bl.a. Metallica, Guns N` Roses, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Status Quo, Mötley Crüe osv. Også for sitt arbeid med å skape den kjente Live8 logoen.

Andy Airfix har sagt følgende om den kunsteriske utarbeidelsen for albumcoveret til "Hysteria":

The design challenge was to use powerful imagery but to avoid the cléched and old-fashioned 'heavy metal' look of many of the band's contemporaries.

Har du nominert ditt tidenes feteste favoritt albumcover?





- Alle som delta i nominasjonen kan også vinne fete premier.







NB! Du kan kun velge ut 1 - ETT - albumcover!

Skriv navn på artist og album (publiser gjerne også bilde av albumcoveret) i kommentarfeltet på Rockman facebook tilhengerside (her).

I romjulen legges ut de nominerte album for egen avstemming blant leserne der man også kan vinne fete premier. Alle som bidrar i nominasjonen som nevnt ovenfor, er også automatisk med i premietrekningen.

