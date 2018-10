Nysluppet - Anbefales! Hør Blackberry Smoke nydelige Tom Petty cover

Låta er hentet fra deres kommende akustiske EP "The Southern Ground Sessions" som vil bli sluppet 26 oktober.

På låta som du kan høre nedenfor har de med seg den dyktige amerikanske sanger, låtskriver og fiolinist Amanda Shires som spiller fiolin og synger duett med Blackberry Smoke vokalist og gitarist Charlie Starr.

Dette er en fantastisk nydelig cover som raskt kan sette dine emosjonelle følelser i sving, spesielt om du har et sterkt forhold til Tom Petty`s musikk.

Charlie Starr sier i et intervju med Rolling Stone: “Not long ago, we went into Southern Ground Studios in Nashville to record some acoustic versions of songs from our album "Find A Light. We had some special guests come in – the Wood Brothers and Amanda Shires. While Amanda was there, we decided to play a version of You Got Lucky. It’s just such an incredibly written song – it’s just perfect, as are so many Tom Petty songs.”

Hør den fantastiske Tom Petty coverversjonen:

På den kommende EP vil følgende låter inngå:

1. "Run Away from It All"

2. "Medicate My Mind"

3. "Let Me Down Easy"

4. "Best Seat in the House"

5. "You Got Lucky"

6. "Mother Mountain"

Bandet som ble etablert i 2000 består av artistene Richard Turner (bass/vokal), Paul Jackson (gitar/vokal), Brandon Still (keyboard/piano), Charlie Starr (gitar/vokal) og Brit Turner (trommer).

Blackberry Smoke er et fantastisk spennende liveband som allerede har vært på turnè sammen med sine store inspirasjonskilder som bl.a. Lynyrd Skynyrd, ZZ Top og The Marshall Tucker Band . Bandet er et typisk liveband som lever og ånder for nettopp det de elsker aller mest - å spille live for sitt publikum. Med over 250 årlige spillejobber så er de da også et svært ettertraktet liveband.

Bandet er Norgesaktuelle med konsert på Sentrum Scene i Oslo 25. oktober og har spilt i Norge fire ganger tidligere (Rockefeller 17.mars 2017, Rockefeller 6. juni 2015, Rockefeller 8. november 2014 og Elm Street, 13. juni 2010)

Vi anbefaler festivalarrangører i Norge til å booke dette bandet til festivalsommeren 2019. Et fantastisk liveband som ville passet perfekt til festivaler som bl.a. Norway Rock Festival eller Notodden Blues Festival.

Lyst på Blackberry Smoke til festivalsommeren 2019?

Del dine kommentarer på Rockman facebook (her)

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten