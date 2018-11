Rammstein bekreftet til Norge i 2019

Konserten som nå bekreftes i egen pressemelding fra konsertarrangør Atomic Soul blir gjennomført på Ullevål Stadion 18. august 2019 vil utvilsomt bli noe av det feteste konsertpublikumet her hjemme i Norge vil få oppleve til neste år.

I pressemeldingen sies det blant annet at legendariske Rammstein tar med seg med seg den største sceneproduksjonen de noen gang har sett til et spektakulært show på Ullevaal Stadion.

“Jeg har jobbet med konserter i Norge siden 80-tallet og kan med sikkerhet si at dette kommer til å bli en av de største sceneproduksjonene som noen gang har kommet til landet. Over 60 lastebiler med utstyr og 200 mennesker vil være i Rammstein-følget for å få på plass dette showet.“ – Terje Haakonsen, UpStage – Production Manager

Dermed bekreftes nå hva vi sannsynligjorde allerede tidligere her på Rockman.

Det tyske rockebandet Rammstein kommer til å stille med et vannvittig spektakulært sceneshow, iflg. arrangøren råere enn noen sinne.

Bandet er også albumaktuelle med nytt kommende studioalbum slik vi skrev om tidligere her på Rockman med referanse til et intervju i Musikkradar der gitarist Paul Landers forteller om sitt nyeste gitarutstyr og sier bl.a. følgende:

“Right now, it looks like this new record will be coming out next spring, and what we’ve been mainly doing is playing together in a circle, with all the guys in one room. We all go into the mixing desk and I had my PL1 prototype going direct. Same for the some of the other guys - our drummer [Christoph Schneider] has these electronic drums, so we’ve been using that to play a bunch of ideas together. It hasn’t been like a pre-production where each member is alone; it’s been more of an all-together kind of thing. We liked the sound of it so much that we’ve decided to make the record more of a band-unit recording than a bunch of guys playing separately. We’ll have to see how it all ends up on the record, but the basic idea is you are hearing a band playing… you could say it’s inspired by our live sound. That’s exactly what we’re going for. The PL1 really helped on that front because it had every sound I needed.”

Bandet som ble etablert i 1994 har kun utgitt 6 tidligere studioalbum og det kommende syvende utgivelsen markere også bandets 25 års jubileum.

Norgeskonserten som nå er bekreftet til Ullevål Stadion vil være den konserten du så absolutt IKKE ønsker gå glipp av til neste år.

For de som har sett bandets dramatiske, perfekte arrangerte konserter, vil kanskje ikke tro at det kan bli større, men med Rammstein kan du være sikker på at bandet har planlagt noe ekstraordinært denne gangen også. Dette er teater og virkelighetsflukt om hverandre.

«Rammstein er uten tvil et av de mektigste livebandene i verden og vi er enormt stolte over å kunne presentere dem i Norge for deres aller første fulle stadionturné! Denne augustnatten på Ullevaal stadion kommer til å brenne!» - Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i Atomic Soul

Billettsalget starter torsdag 8. november kl. 10.00

Er du klar for Rammsteinkonsert?

