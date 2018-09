Rival Sons med ny fet låt - Rett inn på Topp 20

Det superenergiske knallsterke rockebandet Rival Sons blir "trykket" til stadige flere musikkhjerter fra både unge og voksne. Og det blir nok mange mange flere etter at de nå har sluppet deres siste fete og meget sterke låt "Do Your Worst".

Deres energiske musikkstil som ligger tett opp til bl.a. Led Zeppelin er helt fantastisk herlig. Den siste låta føyer seg inn i rekken av deres etter hvert sterke repertoar som nå i tillegg til siste singel består av fire studioalbum og 1 EP.

"Do Your Worst" er samtidig bandets første låt fra deres kommende femte studioalbum som etter planen skal slippes tidlig neste år via plateselskapet Atlantic Records. Den dyktige produsenten Dave Cobb som har jobbet med bandet i mange år står som også produsent for den nye singel og det kommende studioalbum som blir spilt inn i Studio A og det legendariske studio Muscle Shoals Sound Studio i Muscle Shoals, Alabama.

Sistnevnte studio er kjent for innspillinger med legendariske artister som bl.a. The Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Joe Cocker, Willie Nelson og ikke minst nylige avdøde Aretha Franklin.

