Ry Cooder skapte publikumsrekord på årets Notodden Blues Festival

Ry Cooder sørget for tidenes publikumsrekord med ca. 7 000 solgte billetter på åpningsdagen av årets Notodden Blues Festival. Alle oss tusenvis som fikk gleden av å oppleve giganten Ry Cooder under åpningsdagen av årets Notodden Blues Festival fikk utvilsomt også et musikkminne for livet. Forventningene til denne konserten var på forhånd svært høye. «Alle» som elsker musikk har et forhold til navnet Ry Cooder.

Den amerikanske seks ganger Grammy-vinnende musiker, låtskriver, plateprodusent og filmmusikkomponist som er best kjent for sin enestående ferdighet på slidegitar. Cooder har gjennom årene i tillegg til sin omfattende solokarriere samarbeidet med og bidratt på album til en lang rekke store artister som bl.a. The Rolling Stones, Van Morrison, Randy Newman, John Hiatt, James Taylor, Warren Zevon, The Beach Boys og Mavis Staples, Captain Beefheart, Ali Farka Touré, Eric Clapton, Neil Young, David Lindley, The Chieftains og The Doobie Brothers. Men alle er nok ikke like bevandret inn i hans eksperimentelle musikk. Og det er nettopp sistnevnte som gjør denne konserten så vannvittig spennende og unik.

Hør bare her når «The Slide Man» drar på og ikke minst den vannvittige fete og meget spesielle saksofonsoloen fremført av Sam Gendel (fra 1:10)

Les også: Dette er Norges viktigste musikkfestival

Noen publikummere måtte nok bruke litt tid på å «feste» seg til musikken, og enkelte var nok i starten mer opptatt av å få fylt opp ølglasset i baren enn å la seg henrive inn i Cooders musikalske verden, noe han også litt ironisk kommenterte fra scenen etter de to første låtene:

"There is a good atmosphere in the bar"

Men det tok ikke mange låtene før alle de ca. 7 000 publikummere sto som frelste musikkdisipler og bare lot seg «sluke» av denne vannvittige fantastiske konserten. Det ble nærmest et slags musikalskt vekkelsesmøte

For undertegnede og for sikker mange andre er det bare så vannvittig deilig å få oppleve det dønn ekte musikalske mesterverket av en artist som har inspirert de fleste av rock og bluesen store låtskrivere og gitarister.

Vi fikk selvsagt også servert Ry Cooders ikonlåt "Little Sister"

71 årige Ry Cooder reiser svært sjeldent ut av USA for å gjennomføre konserter, så dette var kanskje også den aller siste mulighet til å oppleve denne unike artisten live.

Vi triller terningskast seks for denne unike konsertopplevelsen.

Var du på Ry Cooder konserten?

Del dine kommentarer og gjerne bilder/ videoer på Rockman facebookside

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk også ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten