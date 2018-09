Rykter: Nytt AC/DC album vil inneholde rytmegitar fra avdøde Malcolm Young på alle låter

Ryktene som flere magasiner nå referer til er basert på uttalelser fra det amerikanske Jam Magazine som ble publiserte på deres facebook side. I uttalelsen som kan leses i sin helhet nedenfor, skriver magasinet blant annet at de har fått denne "inside" informasjon fra sikre kilder tett på bandet som kan fortelle at det kommende studioalbum vil bli dedikert til avdøde Malcolm Young og at samtlige låter vil inkludere rytmegitar fra Malcolm.

Låtene skal være hentet fra "Back In Black"-perioden, en tid der Young-brødrene bodde sammen og skrev "hundrevis" av låter, der mange av disse ble spilt inn, men aldri utgitt.

Nå har da Angus iflg. ryktene funnet disse frem igjen og valgt ut de beste låtene som da vil bli innholdet på det kommende studioalbumet.

Tenk dere noe så rått! Da blir det "lyden av" dette:

Som vi har skrevet om tidligere er bandet nå samlet i platestudioet Warehouse Studios i Vancouver, Canada. Avsløringen kom etter at AC/DC hardcore fans Glenn Slavens og Crystal Lambert som befinner seg i en leilighet tett på platestudioet Warehouse Studios i Vancouver har klart å knipse flere bilder av band- medlemmene og som bekrefter den gledelige meldingen om at bl.a. Brian Johnson er tilbake som vokalist og at Phil Rudd tilbake bak trommene.

Les også: Nytt AC/DC fotobevis på at bandet jobber med nytt album

Her kan du lese hele meldingen som ble publisert av Jam Magazine:

Så langt er Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd og plateprodusent Mike Fraser avslørt på plass i platestudioet via bildebevis. Det eneste vi venter på nå er en eventuell bekreftelse på at også Cliff Williams (bass) er tilbake på plass.

Sistnevnte meldte at han ville pensjonerte seg som artist etter at bandets verdensturnè «Rock Or Bust World Tour» var avsluttet 20. september 2016. Bakgrunn for dette skal ha vært at Williams mistet interesse og motivasjon til å spille i etterkant av at Malcom Young døde, Brian Johnson helseproblemer og rettsaken som følge av bråket med drapstrusler fremmet av Phil Rudd. Dersom de overnevnte "låtryktene" medfører riktighet, som det faktisk er all grunn til å tro, så er det heller ingen grunn til å tro annet enn at også Cliff Williams nå er klar med bassgitaren.

Les også: Var du på noen av disse AC/DC konsertene?

Er du klar for nytt AC/DC album?

Del dine kommentarer på Rockman facebookside

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk også ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten