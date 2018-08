SISTE: Brian Johnson tilbake som vokalist i AC/DC

I går kunne vi melde den gledelige nyheten om at mangeårige trommeslager Phil Rudd er tilbake i AC/DC etter at han ble observert i Canada sammen med Stevie Young der bandet nå er samlet for å spille inn et nytt studioalbum.

Da er det helt rått at det nå kan bekreftes at også Brian Johnson er tilbake og tilstede sammen med resten av bande. Dette er utvilsomt årets mest gledelige AC/DC melding til rockefans over hele verden.

Ifølge Steve Newton fra Straight.com har en hardcore AC / DC-fan - fra sin leilighet i nærheten av Warehouse Studios, hvor bandets tre siste album ble spilt inn og hvor da bandet nå er samlet , har hun holdt øye med uteområdet av studioet, hvor ulike bandmedlemmer tilsynelatende trekke seg tilbake for å få litt luft og ta en drink. Som du ser på bildet nedenfor, tatt av Glenn for to dager siden, ser Rudd ut til å dele en latter med ingen andre enn sanger Brian Johnson.





Les også: Phil Rudd tilbake i AC/DC - Observert i Canada sammen med Young

Vi trodde at Axl Rose skulle fortsette i AC/DC og delta på deres neste plateinnspilling, men... (heldigvis) der tok vi jaggu feil.

Ny AC/DC linup 2019 blir etter all sannsynlighet nå Phil Rudd (trommer), Angus Young (lead gitar), Brian Johnsson (vokal), Stevie Young (rhythm gitar) og Cliff Williams (bass).

Er du klar for comeback med Brian Johnnson i AC/DC?

