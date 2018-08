SISTE: Ghost inntar Oslo Spektrum i februar

Konsertarrangør Live Nation har nettopp bekreftet i egen pressemelding at det kritikerroste, prisvinnende metalbandet Ghost, inntar Oslo Spektrum 21. februar! Svenskene spiller på arenaer i New York og Los Angeles, men neste år tar de med seg «A Pale Tour Named Death» til Skandinavia. Bandet er aktuelle med det nye albumet «Prequelle» - et nytt kapittel i den myteomspunnede sagaen om Ghost.

Billetter i salg fredag 17. august kl. 09.00.

Ghost har alltid utfordret og skapt overskrifter. De har slått gjennom internasjonalt og har fans over hele verden. I flere år har vi fulgt deres mytiske og okkulte historier gravert i metallmusikk, som tar for seg og stadfester Ghosts posisjon som et av de viktigste rock- og metallbandene akkurat nå.

Bandet har vunnet Grammy og flere svenske Grammis, for å nevne noen av prisene de hentet hjem gjennom årenes løp. Ghost ledes av sin nye frontfigur: Cardinal Copia. Og deres siste albumutgivelse, «Prequelle», er neste skritt i bandets stadige utvikling. Låtene «Rats» og «Dance Macabre» har allerede blitt Ghost-klassikere, og førstnevnte er den rockesingelen som har ligget lengst som nummer 1 på Billboard i år.

Låta "Rats" ligger også på Norges feteste spilleliste "Rockman Topp 20" som du finner nedenfor. Bandet har spilt flere headliner konserter i Oslo, men sist gang de besøkte oss var det som special guest for ingen ringere enn legendene i Guns N’ Roses på Valle Hovin i juli. Nå er det bare å glede seg til gjensyn med det populære bandet i Oslo Spektrum 21. februar!

Er du klart for Ghost i Oslo Spektrum?

