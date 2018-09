SISTE: Hør helt ny låt med Lemmy - Utgis på hyllestalbum sammen med flere døde artister

Frontfigur og grunnlegger av det britiske heavy metal bandet Motörhead bidrar med gjesteopptreden og vokalist på det kommende debutalbumet til bandet Leader Of Down som blir utgitt 28. september 2018.

Albumet har fått tittel "Cascade Into Chaos" og vil bli utgitt via Cleopatra Records og Lemmy bidrar med vokal på albumlåta "Paradise Turned Into Dust" som du kan høre i den offisielle musikkvideoen nedenfor som nettopp er sluppet.

Bandet Leader Of Down ble dannet i 2008 av den Grammy-nominert tidligere Motörhead-gitaristen "Würzel" Burston og bassist Tim Atkinson som på denne tiden skrev dusinvis av låter i et øvelsesstudio i London for å forberede deres debut albumutgivelse. Etterhvert rekrutterte de også trommeslager Steve Clarke, kjent blant annet fra bandet Fastway.

Navnet Leader Of Down kommer iflg. Blabbermouth fra Würzel lyttet til tekstene til Status Quo låta "Down, Down". Würzel fant dette ekstremt morsomt da han fant ut at han hadde sunget de feil ordene "Down Down, Leader Of Down" i over 30 år. "Cascade Into Chaos" er oppkalt etter en setning som Würzel og Tim skrev under de første sangskrivningene og var for disse i ettertid et veldig åpenbart valg som tittel til låta.

Bandet begynte å spille inn de første sporene for albumet, som omfattet en omarbeidelse av Würzels solo-utgivelse fra 80-tallet, "People Say I'm Crazy". Disse innledende sesjonene inneholdt også et spor som alltid var ment for at Lemmy skulle synge på, som Würzel sa:

"We think it would suit him".

Dette sporet ble etter hvert "Paradise Turned Into Dust", med Lemmy som gjorde ferdig med sitt opptak på Paramount Studios i Los Angeles i 2015, kort tid før han døde. Iflg. Atkinson og Clarke en veldig emosjonell sesjon.

Lemmy bidrar også på låta "Laugh At The Deviv" der man iflg. bandet kan nyte den umiskjennelig Lemmy Kilmister med sin unike stemme.

Etter Würzels tragiske død i 2011 fortsatte Leader Of Down å fullføre albumet og hente hjelp fra noen venner for å hedre den store mannen, inkludert Lemmy, Phil Campbell (som kom til Motörhead samme dag som Würzel i 1984), "Fast" Eddie Clarke (som dessverre dessverre har gått bort i begynnelsen av 2018), Crane, Lee Richards (ex-GODSMACK), Bruce Foxton fra The Jam, og Cliff Evans fra Tank.

"It is a very bittersweet feeling now that the album is being released. It feels very strange without Würzel being here, and I know he would be thrilled with the final result. It was a real pleasure writing with Würzel, as we instinctively knew what both of us were thinking when we put our ideas forward. We always wanted Lemmy to sing on 'Paradise Turned Into Dust', and it was a very emotional session in Los Angeles when Lemmy completed the track and I just wish that Würz had been there to see it".

"It was amazing that so many friends helped us to finish the album with guest appearances and I can only thank them from the bottom of my heart. To hear Phil playing with Würzel again was absolutely fantastic", - Tim Atkinson.

Albumet "Cascade Into Chaos" inneholder 10 låter, alle er produsert av Motörheads Grammy-vinnende produsent Cameron Webb på Maple Studios i California. Leader Of Down skal også på turnè sammen med og som support til Motörhead gitarist Phil Campbells band Phil Campbell & The Bastard Sons som starter i november 2018 og fortsetter neste år.

Dette er låtene på den kommende album:

01. "Paradise Turned Into Dust" (Lemmy på vokal), 02. "Cascade Into Chaos", 03. "People Say I'm Crazy", 04. "Serial Killjoy", 05. "Children Of Disease" (Whitfield Crane på vokal, Lee Richards og Whitfield Crane på backing vokal, Phil Campbell på andre gitarsolo), 06. "Snakebite" ("Fast" Eddie Clarke på alle gitarer og vokal), 07. "Punch And Geordie", 08. "Feel Good" (Cliff Evans på første gitarsolo), 09. "The Killing Rain" (de siste sangen Würzel har spilt inn), 10. "Laugh At The Devil" (Lemmy på vokal og alle gitarer med "Fast" Eddie Clarke)

Er du klar for mer Lemmy? Hva synes du om låta?

