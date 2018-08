SISTE: Mötley Crüe medlemmer er samlet i platestudio

Et bilde av Mötley Crüe bandmedlemmene er lagt ut på bandets Facebook side sammen med bildeteksten "28. august 2018."

På det samme bildet ser man også den mangeårige Mötley Crüe produsent og samarbeidspartner Bob Rock.

Mötley Crüe fans har iflg. Blabbermouth spekulert på om trioen nå har startet jobben med filmmusikken til bandets filmatisering av biografien, "The Dirt - Confessions of The World's Most Notorious Rock Band".

I tillegg ble en kort video av Lee som spilte trommer, lagt ut på Instagram, med trommeslageren på bildet og teksten:

"It's that new shit !!!

Dermed bekrefter denne hendelsen trolig det vi skrev om her på Rockman allerede i mars 2017, at det amerikanske film og underholdningsselskapet Netflix var i forhandlinger om å lage en film om Mötley Crüe.

Samtalene om filmen var basert på bl.a. filmamtisering av den berømte selvbiografi boken «The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band» som ble skrevet og utgitt av Mötley Crüe og Neil Strauss i 2001. Det har gjennom mange år versert rykter om filmatisering av boken som ble en stor suksess og som bl.a. plasserte seg på New York Times bestselgerliste i fire uker.

Boken beskriver hele spekteret av den vannvittige historien omkring heavy metal bandet Mötley Crüe som ble dannet i Los Angeles i januar 1981 California, USA av bassist Nikki Sixx (55) og trommeslager Tommy Lee (51), som senere fikk med seg gitarist Mick Mars (63) og vokalist Vince Neil (53).

Bandet som ble et av rockehistoriens mest populære band og solgte mer enn 100 millioner plater på verdensbasis.

I 2014 innkalte Mötley Crüe til en egen pressekonferanse der de annonsert at bandet skulle oppløses og at de i den anledning kommer til å arrangere sin egen begravelse ved å gjennomføre en siste verdensturnè «The Final Tour» i løpet av 2014 og 2015.

«The Final Tour startet» i Grand Rapids, Michigan, USA 2. juli 2014 og avsluttet 31. desember 2015 i Staples Center, Los Angeles som et endelig punktum på over 30 år med «sex & drugs & rock & roll».

Er du klar for mer Mötley Crüe?

