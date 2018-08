SISTE: Nytt AC/DC fotobevis på at bandet jobber med nytt album

Nok et fotobevis er knipset av AC/DC hardcore fans Glenn Slavens og Crystal Lambert som befinner seg i en leilighet tett på platestudioet Warehouse Studios i Vancouver.

Brian Johnson tilbake som vokalist i AC/DC

Paret har blant annet utsikt ned til terrassen som benyttes av platestudioet for artister som trenger å få seg en røyk eller litt frisk luft mellom studiojobbingen.

Phil Rudd tilbake i AC/DC - Observert i Canada sammen med Young

Denne gang har paret klart å knipse et bilde som viser Brian Johnson, Phil Rudd og den kanadiske plateprodusent Mike Fraser.

AC/DC in Vancouver: Mike Fraser spotted with Brian Johnson and Phil Rudd, maybe calling Cliff Williams on his phone? https://t.co/OYquDvgitg — Andrew Kahofer (@Mustangguy68) August 15, 2018

Mike Fraser er blant annet kjent for sitt arbeid med AC/DC albumene «Rock or Bust», «Live at River Plate», «Iron Man 2» Soundtrack, «Black Ice», «Plug Me In», «Stiff Upper Lip», «No Bull», «Ballbreaker», «AC/DC Live» og «The Razors Edge». Han er også kjent for mix og produksjon av låta "Thunderstruck"

Så her er det ingen tvil, AC/DC er i full gang med arbeidet for nytt studioalbum.

Så langt er Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd og nå sist plateprodusent Mike Fraser bekreftet. Det eneste vi venter på nå er en eventuell bekreftelse at også Cliff Williams på bass er tilbake på plass.

Sistnevnte meldte at han ville pensjonerte seg som artist etter at bandets verdensturnè «Rock Or Bust World Tour» var avsluttet 20. september 2016. Bakgrunn for dette skal ha vært at Williams mistet interesse og motivasjon til å spille i etterkant av at Malcom Young døde, Brian Johnson helseproblemer og rettsaken som følge av bråket med drapstrusler fremmet av Phil Rudd. M.a.o. tre gode bandmedlemmer som ikke lenger var med i bandet. Nå når både Brian Johnson og Phil Rudd er tilbake bør jo også motivasjonen til Williams være på plass.

