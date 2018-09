SISTE: Plagiatsøksmålet mot Led Zeppelin opprettholdes

Led Zeppelins Jimmy Page og Robert Plant som har skrevet låta "Stairway To Heaven" og som ble utgitt på deres fantastiske album «Led Zeppelin IV» i 1971 måtte i 2016 stille i retten for å forsvare seg mot påstander om at deler av deres låt ble kopiert fra en annen sang.

Juryen avviste plagiatbeskyldningene og frikjente Jimmy Page og Robert Plant, men nå bekrefter det amerikanske magasinet Variety at et dommerpanel i 9th Circuit Court of Appeals nå sist fredag varsler ny rettsak.

Panelet fant at US District Court dommer Gary Klausner ga instruksjoner som ikke klarte å tydeliggjøre at et arrangement av ellers ubeskyttelige elementer i en sang kan være tilstrekkelig original til å fortjene opphavsrettsbeskyttelse.

Dommer Paez klandret også Klausner for å nekte å tillate Skidmores advokat å spille "Taurus" mens Jimmy Page var vitne. Advokaten forsøkte å vise at bandet hadde tilgang til "Taurus" da "Stairway To Heaven" var komponert, men Klausner mente at det ville være forvirrende å spille sangen for juryen.

Boet etter avdøde Spirit gitarist Randy California (20. februar 1951 - 2. januar 1997) reiste sak om plagiatbeskyldningene for første gang i 2014 der de påsto at bandets instrumental låt "Taurus" som ble utgitt i 1967 var kilden til åpningssekvensen for Led Zeppelins unike låt "Stairway To Heaven".

Her forklarer Jimmy Page hvordan han skapte låta

Her kan du høre sammenligning av låtene:

Randy California hadde sagt i intervjuer før sin død i 1997 at han ikke var i tvil om at hans låtarbeid hadde blitt kopiert.

Påstanden ble videre avvist av Jimmy Page som "latterlig" og erklærte at han aldri hadde hørt på Taurus inntil han ble konfrontert med søksmålet.

Michael Skidmore, som representerte California dødsbo, sa at han kan ha hørt låta mens de to bandene turnert i USA sammen i 1968 og 1969. Juryen avviste plagiatbeskyldningene og frikjente Jimmy Page og Robert Plant i 2016, men nå ventes det altså ny kamp i rettsapparatet.

Her kan du lytte til begge låtene:

Hva mener du?

Del dine kommentarer på Rockman facebook (her)

Les flere spennende saker på: Rockman.no



Sjekk ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten