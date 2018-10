SISTE: Rammstein bekrefter nytt studioalbum i 2019

Dermed bekreftes også hva vi sannsynligjorde i den tidligere omtalen her på Rockman i juli.

Les også: Rammstein til Tons Of Rock 2019?

I intervjuet som ble gjennomført av nettstedet Musikkradar der gitarist Paul Landers forteller om sitt nyeste gitarutstyr så bekrefter og forteller han også om det kommende nye Rammstein studioalbumet og sier følgende:

“Right now, it looks like this new record will be coming out next spring, and what we’ve been mainly doing is playing together in a circle, with all the guys in one room. We all go into the mixing desk and I had my PL1 prototype going direct. Same for the some of the other guys - our drummer [Christoph Schneider] has these electronic drums, so we’ve been using that to play a bunch of ideas together. It hasn’t been like a pre-production where each member is alone; it’s been more of an all-together kind of thing. We liked the sound of it so much that we’ve decided to make the record more of a band-unit recording than a bunch of guys playing separately. We’ll have to see how it all ends up on the record, but the basic idea is you are hearing a band playing… you could say it’s inspired by our live sound. That’s exactly what we’re going for. The PL1 really helped on that front because it had every sound I needed.”

Rammstein er ikke et band som «spyr» ut albumutgivelser på «løpende bånd». Det er derfor svært spennende at det nå bekreftes et nytt og garantert dønn solid gjennomarbeidet studioalbum utgivelse. Bandet som ble etablert i 1994 har kun utgitt 6 tidligere studioalbum og det kommende syvende utgivelsen markere også bandets 25 års jubileum.

Det er derfor med stor sannsynlighet at bandet dra ut på en svært spektakulær Europaturnè neste år, og at vi får oppleve Rammstein i Norge.

Hvor i Norge ønsker du i tilfelle aller mest å oppleve Rammstein?

Del dine kommentarer på Rockman facebook (her)

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten