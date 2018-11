SISTE! Rammstein konserten utsolgt på få minutter!

Forhåndsalget til Rammsteinkonserten tok fullstendig av og alle billetter ble revet vekk etter få minutter.

Dette bekreftes nå av arrangøren Atomic Soul

"The interest in this show from announcement was huge and the pressure on ticket sales was even bigger. The show we (believe) sold out in record time for a concert at Ullevaal Stadium. We encourage people to sign up to the “venteliste” in the Facebook event to be the first people to know if/when we have more tickets to release”, - Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i Atomic Soul

Konserten som som vi skrev om her på Rockman sist fredag blir gjennomført på Ullevål Stadion 18. august 2019 og vil utvilsomt bli noe av det feteste konsertpublikumet her hjemme i Norge vil få oppleve til neste år. Så kanskje ikke så rart at billettsalget gikk unna i rekordfart.

Rammstein tar med seg med seg den største sceneproduksjonen de noen gang har sett til et spektakulært show på Ullevaal Stadion.

“Jeg har jobbet med konserter i Norge siden 80-tallet og kan med sikkerhet si at dette kommer til å bli en av de største sceneproduksjonene som noen gang har kommet til landet. Over 60 lastebiler med utstyr og 200 mennesker vil være i Rammstein-følget for å få på plass dette showet.“ – Terje Haakonsen, UpStage – Production Manager

Rockman var tidlig ute med å sannsynligjorde Norgeskonsert allerede her.

Det tyske rockebandet Rammstein kommer til å stille med et vannvittig spektakulært sceneshow, iflg. arrangøren råere enn noen sinne.

Les også: Rammstein bekrefter nytt studioalbum i 2019

Bandet som ble etablert i 1994 har kun utgitt 6 tidligere studioalbum og det kommende syvende utgivelsen markere også bandets 25 års jubileum.

Låta "Du Hast" er nominert til tidenes feteste låt - Les mer her >

For de som har sett bandets dramatiske, perfekte arrangerte konserter, vil kanskje ikke tro at det kan bli større, men med Rammstein kan du være sikker på at bandet har planlagt noe ekstraordinært denne gangen også. Dette er teater og virkelighetsflukt om hverandre. «Rammstein er uten tvil et av de mektigste livebandene i verden og vi er enormt stolte over å kunne presentere dem i Norge for deres aller første fulle stadionturné! Denne augustnatten på Ullevaal stadion kommer til å brenne!» - Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i Atomic Soul

Les også: Disse låtene spiller Rammstein oftes live

Fikk du sikret deg Rammstein-billett?

