SISTE: Se bildet som bekrefter at Angus Young også er på plass sammen med AC/DC i Canada

Bildet nedenfor viser Angus Young sammen med Stevie Young som tar seg en røyk utenfor platestudioet Warehouse Studios i Vancouver.

Dette er fra det samme stedet der vi tidligere kunne bringe den gledelige nyheten om at mangeårige trommeslager Phil Rudd er tilbake i AC/DC etter at han ble observert i Canada sammen med Stevie Young der bandet nå er samlet for å spille inn et nytt studioalbum.

Og dagen etter også kunne bringe frem den fantastiske nyheten om at vokalist Brian Johnson også er tilbake og tilstede sammen med resten av bandet,

Me and the boys out to have some fun..

Stevie and Angus Young at Warehouse Studios, #Vancouver. Now, where’s Cliff?@acdc pic.twitter.com/9uwXoh9Pnt — AC/DC Ride On (@acdcrideon) August 9, 2018

Det eneste vi nå venter på er å få bekrefte at også bassist Cliff Williams er på plass. Da er det jaggu helt komplett.

AC/DC (eller ACCA DACCA blant blodfans) er nå samlet i Warehouse Studios, Vancouver, Canada hvor bandets tre siste album ble spilt inn for å jobbe med nytt album. Det australske hardrock band ble etablert av brødrene Angus (63) og Malcom Young i 1973. Sistnevnte døde dessverre i fjor kun 64 år gammel.

Inspirasjon til bandnavnet fikk de ved å lese navnet AC/DC på label til strømforsyningen til sin søsters symaskin. Strømforsyning synes gutta var en kul link til deres musikkform og dermed var navnet skapt. Etter utgivelse av bl.a. 17 studioalbum og et salg så langt på flere hundre millioner album verden over gjør AC/DC til et av tidenes største Hard Rock band! Mange så for seg slutten for AC/DC etter Malcoms død og Axl Rose som ny vokalist. Men når vi nå ser for oss følgende mulige ACDC linup fremover og nytt album på gang, så kan dette bli helt fantastisk rått og gi en helt ny «glød» og superenergi for bandet.

Er du klart for evt. nytt AC/DC album og påfølgende turnè?

