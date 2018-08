Slik kan Pink Floyds "Comfortable Numb" gitarsolo også spilles - Sugaray Rayford skapte et vannvittig trøkk

Bare så synd at bandet gikk på hovedscenen kl. 00.45 torsdag natt/ fredag morgen slik at altfor mange hadde forlatt konsertområdet etter den smekkfull Ry Cooder konserten tidligere på kvelden. For dette var jaggu et skikkelig overraskelseband.

Den over 140 kg store Sugaray Rayford med sin enorme vokal også kjent under navnet «Mr. Soul Blues Dynamite», kjørte igang et vannvittig trøkk sammen med sitt knallsterke band bestående som består av Gino Matteo (gitar), Drake «Munkihaid» Shining (keyboard/ orgel - forøvrig også spilt i Deep Purple), Aaron Liddard (Saksofon), Alan Markel (bass), Giles Straw (trompet) og Lavell Jones (trommer).

Hør bare her:

Sugaray Rayford har utgitt 4 album er nominert til Blues Award hele to ganger. Bandet går heller ikke av veien med å kjøre noen coverlåter. Deres versjon av Pink Floyds "Comfortable Numb" var en skikkelig «blast», og da tenker vi spesielt på den dyktige gitaristen Gino Matteo sin versjon av David Gilmours legendariske gitarsolo. Ingen kan selvsagt kopiere Gilmour, men jaggu var dette fete saker. Du må selvsagt være tilstede på konserten for å få riktig opplevelse, men klippet nedenfor gir deg allikevel en god følelse.

PS! Gitarsoloen starter på 1:48)

