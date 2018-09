Sneak peak: Klipp fra ny Rolling Stones låt til kommende album

et utvilsomt ny Rolling Stones musikk på gang når vi nå ser i videoklippet Mick Jagger med sine fete munnspilltoner er i full gang med innspilling i det som kan se ut som hans hjemmestudio.

Klippet har fått tittelen:

"Harmonica playing on new tunes!"

Og bekrefter da også ryktene som har svirret en stund, om at The Rolling Stones nå er i ferd med å spille inn et nytt studioalbum, 13 år etter deres siste "A Bigger Bang" som ble utgitt i 2005.

Da ser vi bort i fra coveralbumet "Blue & Lonesome" fra 2016.

Det kommende studioalbum vil bli The Rolling Stones sitt 30 siden deres debutalbum "The Rolling Stones" som ble utgitt i 1964.

Harmonica playing on new tunes ! pic.twitter.com/BY8JJYuRtI — Mick Jagger (@MickJagger) September 4, 2018

