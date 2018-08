Sterke reaksjoner på at festival flytter til Oslo

Gårsdagens pressemeldingen fra arrangørene bak rockefestivalen Tons Of Rock der de varsler om at festivalen fra neste år flyttes fra Halden til Oslo har skapt mange sterke reaksjoner.

På Tons Of Rock sin facebookside finner vi mange rasende og skuffende kommentarer fra både publikum og frivillige. De sterkeste reaksjonene kommer nok fra lokalbefolkningen i Halden og omegn, og da også fra mange frivillige som utvilsomt har jobbet hardt og bidratt til å skape festivalen som har blitt gjennomført de siste fem årene på Fredriksten festning.

Oppfyller ikke våre ambisjoner

Festivalarrangøren Tons Of Rock mener at Fredriksten festning har alt for liten kapasitet i forhold til de vekstambisjoner som arrangøren legger for fremtiden og av den grunn, svært overraskende også for Halden kommune, velger å flytte hele festivalen til Oslo fra neste år.

- Siden starten i 2014 har vi hatt store ambisjoner og drømmer om å skape en favorittfestival for rock og metal-publikumet. Og det har vi virkelig klart. Festningen i Halden er en unik og fantastisk arena, men oppfyller ikke våre ambisjoner og planer for fremtiden. Nå har vi fått verden til Halden i fem år og ser frem til fortsettelsen og nye eventyr i Oslo, sier festivalgründer Svein Bjørge.

Bjørge sier til Aftenposten at flytting av festivalen fra Halden til Oslo handler rett og slett om at vi ønsker oss større plass. Fredriksten Festning er en fantastisk arena, men har en begrensing på 12.000 publikummere. Vi har et større potensial. Han anslår at det vil være plass til minst 30.000 mennesker på Ekebergsletta og at dette åpner muligheten for å booke de største stjernene.

– Nå er det ingen begrensning på hvor store artister vi kan få. Både med tanke på publikumskapasiteten og at det blir flyttet til Oslo, sier Bjørge.

Mange av de sterke negative reaksjonen fra rockepublikumet går på at festivalen nå går vekk i fra det de mener har vært det mest unike og selve identiteten med Tons Of Rock, nemlig beliggenheten og de unike og spesielle omgivelsene. Fredriksten festningen og dens oldtidsmurer har rammet inn festivalen og gitt den sin unike særegenhet og atmosfære. Nettopp hva også mange av de store artistene som bl.a. Black Sabbath, Alice Cooper, Slayer etc. i ettertid har fremhevet med festivalen.

Når festivalen nå går for gressletta på Ekeberg fremfor innramming av intime festningsmurer, så er det lineup av store stadionartister som tydeligvis er den aller største drivkraften fremover.

Dermed er allerede forventningene skyhøye på neste års arrangement som skal gjennomføres 27 - 29. juni der det nå forventes minimum headlinere i størrelser som bl.a. Metallica, Iron Maiden, Guns N`Roses, AC/DC osv.

Det er ingen tvil om at det skal bli en stor utfordring for arrangøren å gjenskape den samme unike atmosfæren som ble bygget opp i Halden på den vidåpne Ekebergsletta. Store internasjonale stadionartister er for såvidt det enkleste å skaffe. Her handler det om kontaktnett, å treffe på bandets turnèplaner, kapasitet og kapital. Det å få rockefolket til å pakke festivalteltet og rigge seg til på en festivalcamp i dagevis er noe helt annet.

Da må du også ha skape festivalcamp atmosfæren. Det er liksom ikke storby man først og fremst tenker i den anledning. Se bare på Norway Rock Festival.

Les også: Har tatt tilbake posisjonen som Norges beste rockefestival

Del dine reaksjoner i kommentarfeltet på Rockman facebook

Les flere spennende saker på: Rockman.no

Sjekk også ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten