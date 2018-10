Svensk avis: Rainbow til Sweden Rock Festival og Norge i 2019

Nyheten ble iflg. den svenske avisen Expressen avslørt av artisten selv på sin egen hjemmeside. I ettertid av at avisen skrev om nyheten ser det nå ut til at denne informasjon er fjernet fra bandets hjemmeside. Nyheten om Rainbow til Sweden Rock har også blitt publisert på SVT nettsider

Sweden Rock festival har foreløpig ikke bekreftet nyheten og har iflg. den svenske avisen Kristianstadbladet foreløpig ikke ønsket å gi noen kommentarer. Men det er nok liten tvil om at dette er tilfelle. Typisk Ritchie Blackmore å gå sin egne veier. Ikke noe sjokk at denne karen ikke følger normale prosedyrer for promotering og slipp av spilledatoer. Han har alltid gjort som han vil. Iflg. den svenske avisen Kristianstadbladet skal bandet på sin hjemmeside også ha publisert spilledatoer 7 eller 8. juni i Norge. Dette er også i ettertid tydeligvis fjernet fra bandets hjemmeside. Det som fortsatt står på bandets nettside er at de skal spille i Finland 6. juni 2019 og at forhåndssalg til denne konserten startet fredag 19. oktober.

Den engelske gitarguru og låtskriver Ritchie Blackmore som blant annet er kjent som en av grunnleggerne i det legendariske rockebandet Deep Purple og grunnlegger av det like legendariske rockebandet Rainbow, også kjent som Ritchie Blackmore's Rainbow eller Blackmore`s Rainbow, bekreftet i 2015 at bandet Rainbow gjenoppstår for å gjennomføre en unik konsert lørdag 25. juni 2016 på Birmingham Genting Arena i England. Kort tid etter bekreftet han den nye vokalisten var spanske Ronnie Romero som kommer fra heavy metal bandet Lords Of Black.

Ronnie Romero startet allerede som syvåring å synge i Gospel kor. Senere oppdaget han sjangeren Heavy Metal og ble inspirert av vokalister som Ronnie James Dio (Rainbow, Black Sabbath) , Bruce Dickinson (Iron Maiden) , Ian Gillan (Deep Purple), David Coverdale (Deep Purple, Whitesnake) og Steve Perry (Journey). Romero som opprinnelig er fra Chile flyttet til Spania i 2011 for å videreutvikle sin musikalske karriere sammen med anerkjente musikere og band innen forskjellige stilarter. Etter hvert møtte han gitaristen Tony Hernando i forbindelse med en stor Dio Tribute Concert som fant sted i 2013. I 2014 dannet de power metal bandet Lords Of Black og utgav senere samme år deres debutalbum «Lords Of Black».

Her fremfører Ritchie Blackmore`s Rainbow "Highway Star" i fjor sommer:

Låta skrev Ritchie Blackmore sammen med Deep Purple medlemmene Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord og Ian Paice i desember 1971 og som ble utgitt på et av tidenes rockealbum «Machine Head» i 1972.

Gitarsoloen på låta er også ved en rekke avstemminger opp igjennom årene stemt høyt opp på listen over tidenes feteste gitarsoloer.

Setlist for bandets siste konserter inneholdt også fantastiske låter fra både Deep Purple og Rainbow som bl.a. "Catch the Rainbow", "Mistreated", "Since You Been Gone", "Black Night", "Spotlight Kid", "Smoke on the Water" og "Perfect Strangers".

Den legendariske låta "Man On The Silver Mountain" ovenfor skrev Ritchie Blackmore sammen med Ronnie James Dio mens han var vokalist i Rainbow. Låta ble utgitt på bandets debutalbum «Ritchie Blackmore's Rainbow» i 1975.

