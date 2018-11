The Allman Brothers «little sisters» klare for Notodden Blues Festival

Notodden Blues Festival bekrefter i dag i sin pressemelding at festivalen har sikret seg det «up & coming» amerikanske bandet Larkin Poe.

Vi skrev allerede i 2017 om dette spennende bandet her på Rockman etter at vi ved en tilfeldighet ble oppmerksom på bandet.

Når vi så "gravde" litt rundt historien bak jentene, så dukket mye spennende historikk og informasjon opp.

Bandet består av multiinstrumentalist, singer/songwriter søstrene Rebecca, lead vokal / gitar og Megan Lovell, vokal, lap steel gitar.

Jentene kommer opprinnelig fra Atlanta men er bosatt i Nashville. De har fått den amerikanske rootsmusikken inn med «morsmelka» og omtales ofte også som «the little sisters of the Allman Brothers».

I tillegg til sine egne låter fremfører de også tradisjonelle lroots rock og blueslåter med ung ny energi og passion.

Bakgrunn for at vi ble oppmerksom på bandet i 2017 var etter at de hadde postet på sin facebokside denne kule coverversjon av den legendariske Howlin` Wolf låta "Spoonful", spilt inn på sitt hotellrommet:





Vi har en veldig fargerik familiehistorie", forklarer Rebecca i en omtale med baeblemusic:

"Det er mange kreative, hoder og intelligente grener i vårt slektstre. Vår farsfarfar led av skizofreni, mens vår store, store, flotte, bestefar, Larkin Poe, var en borgerkrigsvognfører, historikeren og en fjern fetter til den legendariske store forfatteren, poet og litterær kritiker Edgar Allen Poe (9. januar 1809 - 7. oktober 1849).

Å vokse opp med alle de vanvittige historier, skygger nok vår oppfatning av det normale. Som kunstnere tror jeg at noen av de medfødte eksentrisiteter, forfølges fra generasjon til generasjon, og har kanskje vært enda mer overdrevet i oss! Som søstre, ønsket vi bare å velge et bandnavn som hadde familiær signatur, så vi bestemte oss for å se til våre forfedre og valgte derfor navnet Larkin Poe

I en ung alder ble jentene klassisk trent på fiolin og piano mens de ble påvirket og inspirert av klassiske rockikoner som bl.a. Allman Brothers, Fleetwood Mac og Pink Floyd. Etter å ha eksperimentert med en rekke musikalske stiler, fant de en måte å blande sammen en lyd som kanaliserer sin egen stemme.

Mye har skjedd med bandet siden den gang, og flere og flere får virkelig øynene opp for dette meget spennende bandet som nå er albumaktuelle med sitt fjerde studioalbum "Venom & Faith".

På albumet som ble utgitt nå i november finner du blant annet denne:

Larkin Poe har blant annet også spilt sammen med legendariske Elvis Costello og deltatt på Aerosmith vokalist Steven Tyler's album «We're All Somebody from Somewhere»som ble utgitt i 2016. Som band har de også spilt både i 2014 og 2016 under den legendariske engelske Glastonbury Festival og ble stemt frem som «Best Discovery of Glastonbury 2014» av den engelske avisen The Observer. I februar 2017 deltok de også som backingband under MusiCares tribute til avdøde Tom Petty in Los Angeles for artister som bl.a. Jackson Browne og Don Henley.

Notodden Blues festival gjennomføres 1 - 4. august 2019

Er du klar for Larkin Poe på Notodden 2019?





