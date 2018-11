The Rolling Stones annonserer 2019 ‘No Filter’ U.S. Stadium Tour

Rolling Stones gir seg ikke og bringer nå deres "No Filter-Tour" til amerikanske stadioner i 2019.

Dermed så bekreftes også ryktene som har svirret i noen uker etter at det plutselig dukket opp Rolling Stones flagg rundt omkring på ulike stadioner i USA.

Det er Rolling Stone som er først ute med nyheten og i første omgang bekreftes 13 konserter der den første vil starte 20. april på Hard Rock Stadium i Miami Gardens, Florida.

Bandet gir følgende kommentarer:

Mick Jagger sier følgende:

It’s a thrill when we play stadiums in the States

Keith Richards tillegger følgende:

The energy is always amazing! I’ve always loved playing the states. It’s a great crowd

Rolling Stones No Filter Tour foreløpige bekreftede spilledatoer og steder er:

April 20th, 2019 – Miami Gardens, FL @ Hard Rock Stadium

April 24th – Jacksonville, FL @ TIAA Bank Field

April 28th – Houston, TX@ NRG Stadium

May 7th – Glendale, AZ @ State Farm Stadium

May 11th – Pasadena, CA @ The Rose Bowl

May 18th – Santa Clara, CA @ Levi’s Stadium

May 22nd – Seattle, WA @ CenturyLink Field

May 26th – Denver, CO @ Broncos Stadium at Mile High

May 31st – Washington, D.C. @ FedExField

June 4th – Philadelphia, PA @ Lincoln Financial Field

June 8th – Foxborough, MA @ Gillette Stadium

June 13th – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

June 21st – Chicago, IL @ Soldier Field

Vi blir jo ALDRI lei av dette!





Kan vi også håpe på Europabesøk?

Er du klar for mer Rolling Stones?

