The Smashing Pumpkins til Norge 2019

The Smashing Pumpkins er aktuelle med «Shiny and Oh So Bright Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun.». Den er spilt inn i Shangri La Studios, med den legendariske produsenten Rick Rubin, skriver Live Nation i sin pressemelding som bekrefter bandet til Norge i 2019.

Dette er første gang på over 18 år du igjen får høre grunnleggerne Billy Corgan, James Iha og Jimmy Chamberlin, sammen med gitarist Jeff Schroeder.

Bandet ble dannet i Chicago i 1988, og var en av fanebærerne for den alternative musikkscenen på 90-tallet. De slapp sitt etterlengtede debutalbum «Gish» i 1991, etterfulgt av de legendariske og flere ganger platina selgende utgivelsene «Siamese Dream» (1993) og «Mellon Collie and the Infinite Sadness» (1995).

Anført av låtskriver, vokalist, gitarist og primus motor Billy Corgan, skapte de en særegen blanding av goth-rock, heavy metal, drømme-pop, psykedelia og prog-rock.

The Smashing Pumpkins har solgt over 30 millioner album på verdensbasis, vunnet både Grammy, MTV VMA og American Music Award, og står som en bauta og inspirasjon innenfor sjangeren.

30. mai er de klare for Norge og Oslo Spektrum.

Forhåndssalg av billetter starter 30. november kl. 10.00

