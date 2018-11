Tusenvis fortviler etter utsolgt Rammstein konsert på Ullevaal

Engasjementet rundt det tyske rockebandet Rammstein og den kommende konserten på Ullevaal Stadion neste år er enorm. Større enn noen i det hele tatt kunne sett for seg på forhånd.

For øyeblikket, og i etterkant av at forhåndssalg av billetter Rammstein konserten neste sommer ble utsolgt på minutter, gjennomføres nå på Rockman en konkurranse der leserne kan vinne konsertbillett til seg selv + en venn.

Responsen er formidabel og avdekker samtidig en enorm etterspørsel etter flere konsertbilletter

Titusener av Rockmanlesere har engasjert seg og for øyeblikket har over 2 500 lesere skrevet kommentarer på Rockman facebookside med ønske om å få tak i billetter til seg selv og sine venner. Flere tusen er fortvilet for at de ikke nådde igjennom for å bestille sine billetter på nett. Mange hadde stått timevis i kø og opplevde stor skuffelse etter at de ikke klarte å få tak i billetter når samtlige ble "revet bort" på få minutter.

Vi har ikke lykkes med å få bekreftet et nøyaktig billettsalg fra arrangøren, men vi vil tro dette dreier seg om ca. 30 000 billetter.

Vi fikk en forsmak på "trøkket" med en umiddelbar leserrespons allerede kort tid etter at vi publiserte nyheten her på Rockman og Nettavisen om at Rammstein kommer til Norge og spiller på Ullevaal Stadion august neste år.

Responsen på billetter til den kommende Rammstein var enormt og ble utsolgt allerede på minutter etter at forhåndssalg av billettene ble lagt ut torsdag 8. november kl.10.00.

Konsertarrangør Atomic Soul sier dette til Rockman når vi ber om en kommentar til den vannvittige publikumsresponsen:

"The interest in this show from announcement was huge and the pressure on ticket sales was even bigger. The show we (believe) sold out in record time for a concert at Ullevaal Stadium. We encourage people to sign up to the “venteliste” in the Facebook event to be the first people to know if/when we have more tickets to release”, - Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i Atomic Soul

Enkelte av våre lesere påpeker at vi har for små stadioner i Norge til å ta i mot slik enorm etterspørsmål og har jo for så vidt rett i dette.

Vi har jo mange tilfeller gjennom de siste årene der svært populære artister selger ut stadionkonserter i løpet av få timer eller minutter, som blant annet Bruce Springsteen når han solgte alle ca. 30 000 billetter på ca. 21 minutter for Ullevaal Stadion konserten i 2016 eller f.eks. når Eminem sin konsert på Voldsløkka, Oslo i sommer som hadde en publikumskapasitet på ca. 60 000 ble på utsolgt på seks minutter. Tenk bare det enorme salgspotensialet.

Nå har du en vannvittig fet mulighet til å skaffe gratis konsertbillett til deg selv og en venn til Rammstein på Ullevaal Stadion 18.08.18

Dette gjør du for å delta i konkurransen:

Gå inn på Rockman facebookside ( her ), og skriv i kommentarfeltet hvem du vil ha med deg om du blir den heldige vinner. Så er du med!

Fk. søndag 11/11 kl. 21.00 trekker vi ut og offentliggjør navn på den heldige vinner. "Like" gjerne for å følge vår Rockman facebookside, så blir du også blant de første som får beskjed om navn på den heldige vinner. Lykke til!

