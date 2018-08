Var du på noen av disse AC/DC konsertene?

Når verdens største hard rock band «rasler» med gitarstrengene og samler seg til nytt studioalbum, så våkner også millioner av rockefans verden over. Etter at vi kunne bringe den gledelige nyheten om at mangeårige trommeslager Phil Rudd er tilbake i AC/DC etter at han ble observert i Canada sammen med Stevie Young der bandet nå er samlet for å spille inn et nytt studioalbum var gleden stor blant fansen.

Men når vi dagen etter også kunne bringe frem nyheten om at vokalist Brian Johnson også er tilbake og tilstede sammen med resten av bandet, ja da gikk en hel rockeverden «bananas» av glede.

Når vi i tillegg kort tid etter kunne bringe frem bildebeviset som viser at også Angus Young var på plass i platestudioet Warehouse Studios i Vancouver, så er det ikke lenger noen tvil. Reunion med Brian Johnson tilbake som vokalist og Phil Rudd tilbake bak trommene er en realitet og AC/DC er i gang med arbeidet med nytt studioalbum.

Det eneste vi venter på nå er en eventuell bekreftelse at også Cliff Williams på bass er tilbake på plass. Sistnevnte meldte at han ville pensjonerte seg som artist etter at bandets verdensturnè «Rock Or Bust World Tour» var avsluttet 20. september 2016. Bakgrunn for dette skal ha vært at Williams mistet interesse og motivasjon til å spille i etterkant av at Malcom Young døde, Brian Johnson helseproblemer og rettsaken som følge av bråket med drapstrusler fremmet av Phil Rudd. M.a.o. tre mangeårige gode bandmedlemmer som ikke lenger var med i bandet.

Når både Brian Johnson og Phil Rudd nå er tilbake så er vår store spådom at Cliff Williams finner ny motivasjon og fortsetter som bassist i AC/DC. Videre tror vi at bandet nå vil bruke det meste av 2019 til å spille inn det som vil bli deres 18 studioalbum, og at de annonserer datoer for albumutgivelse og nye konserter i løpet av siste halvår 2019.

Så får vi krysse fingrene for ny AC/DC norgeskonsert innen 2020.

I mellomtiden er det tid for å minnes alle deres norgeskonserter opp igjennom årene. Som bl.a. disse bildene som er fra bandets siste konsert i Norge.

AC/DC på Valle Hovin 17. juli 2015

AC/DC på Valle Hovin 17. juli 2015

Dette er alle AC/DC norgeskonserter gjennom årene:

22. november 1980 «Back In Black Tour»- Chateau Neuf, Oslo 10. februar 1986 «Fly On The Wall Tour» - Drammenshallen 21. mars 1988 «Blow Up Your Video Tour» - Drammenshallen 24. mars 1991 «The Razor Edge Tour» - Oslo Spektrum, Oslo 20. april 1996 «The Ballbreaker Tour», Oslo Spektrum, Oslo 3. november 2000 «Stiff Upper Lip Tour» - Oslo Spektrum, Oslo 18. februar 2009 «Black Ice Tour», Telenor Arena, Fornebu 15. juni 2009 «Black Ice Tour» - Valle Hovin, Oslo 30. mai 2010 «Black Ice Tour» - Valle Hovin, Oslo 17. juli 2015 «Rock Or Bust World Tour»- Valle Hovin, Oslo.





Var du på noen av AC/DC konsertene ovenfor?

Eller andre fete AC/DC konserter i andre land?

