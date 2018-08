Video:Rykende fersk singel nettopp sluppet fra Slash sitt kommende soloalbum

Den 25. juli kunne Slash ft Myles Kennedy og The Conspirators avsløre første single, Driving Rain, fra deres kommende album «Living the Dream».

Singelen markerte en milepæl i Slash' solokarriere ved å oppnå høyest topp 20 radio-listeplassering innen rock, i tillegg til å generere over 1 million streams.

I dag er oppfølgeren klar i form av andre single "Mind Your Manners".

"Jeg skrev impulsivt denne sangen for å hjelpe bandet komme i gang da vi var tilbake i studio sist januar. Det er en type sang som går hele veien med hjerte og sjel. Ganske umiddelbar rock og gøy å spille.", sier Slash.



Myles Kennedylegger til at "Mind Your Manners" var noe han ikke hørte før gutta begynte å jamme sammen.

"Det er en kul, energisk sak og jeg visste med en gang at den ville få sin egen plass på plata. Tekstlig handler den om tendensen til at noen alltid forsøker å ødelegge for deg og din suksess i det ting begynner å gå bra. Du må holde slike mennesker i sjakk og ikke la dem påvirke deg".



Låta "Mind Your Manners" ligger nå også på Norges feteste spilleliste, «Rockman Topp 20» som du finner nedenfor.

Albumet «Living The Dream» slippes 21. september via Slash’ eget label Snakepit Records, i samarbeid med Roadrunner Records.

Hva synes du om låta?

