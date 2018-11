Vinn Rammstein konsertbillett til deg selv + en venn

Forhåndsalget til den kommende Rammstein-konserten på Ullevaal Stadion neste sommer tok fullstendig av og alle billetter ble revet vekk etter få minutter.

Les også: Rammstein utsolgt på få minutter

Konserten som som vi skrev om her på Rockman sist fredag blir gjennomført på Ullevål Stadion 18. august 2019 og vil utvilsomt bli noe av det feteste konsertpublikumet her hjemme i Norge vil få oppleve til neste år. Så kanskje ikke så rart at billettsalget gikk unna i rekordfart.

Rammstein tar med seg med seg den største sceneproduksjonen de noen gang har sett til et spektakulært show på Ullevaal Stadion.

“Jeg har jobbet med konserter i Norge siden 80-tallet og kan med sikkerhet si at dette kommer til å bli en av de største sceneproduksjonene som noen gang har kommet til landet. Over 60 lastebiler med utstyr og 200 mennesker vil være i Rammstein-følget for å få på plass dette showet.“ – Terje Haakonsen, UpStage – Production Manager

Dette fete klippet blir nærmeste som "oppvarming" til Ullevaal:

Vinn konsertbillett til deg selv + en venn!

Nå har du en vannvittig fet mulighet til å skaffe deg gratis konsertbillett til deg selv og en venn til Rammstein på Ullevaal Stadion 18.08.18

Dette gjør du for å delta i konkurransen:

Gå inn på Rockman facebookside ( her ), og skriv i kommentarfeltet hvem du vil ha med deg om du blir den heldige vinner. Så er du med! Enklere kan det ikke bli!

Fk. søndag 11/11 kl. 22.00 trekker vi ut og offentliggjør navn på den heldige vinner.

"Like" oss gjerne på Rockman, så blir du også blant de første som får beskjed om navn på den heldige vinner. Lykke til!

Her kan du lese flere spennende Rockman saker

Sjekk ut Norges feteste spilleliste:

(NB! Spillelisten oppdateres jevnlig)

Trykk her for å følge spillelisten