ZZ Top, Blackberry Smoke, Disturbed + 18 flere band klare til Sweden Rock 2019

Hele 20 nye spennende band er nå bekreftet til Sweden Rock Festival 2019.

ZZ Top, Tenacious D, Disturbed, Blackberry Smoke, Axel Rudi Pell, Candlemass, Powerwolf, Gorgoroth, Green Jellÿ, The Night Flight Orchestra, Jag Panzer, Blaze Bayley, FM, Krisiun, Myrath, Thundermother, Zal Cleminson's Sin Dogs, Jared James Nichols, The Quill og Gathering Of Kings.

Fra før er allerede disse artistene klare:

KISS, RITCHIE BLACKMORE'S RAINBOW, DEF LEPPARD, AMON AMARTH, DEMONS & WIZARDS, ARCH ENEMY, HAMMERFALL, KROKUS, SKID ROW, AT THE GATES, ANNIHILATOR, MAGNUM, JOE LYNN TURNER, ULI JON ROTH, DEATH ANGEL, DEMON och BEAST IN BLACK

Det gjenstår fortsatt ytterlige hele 45 flere band som skal slippes

Etter forrige slipp ble 4 dagers festivalpass utsolgt kun kort tid etter at billettsalget ble tilgjengelig og de øvrige tilgjengelig billetter og pass får nok "bein å gå på" etter dagens slipp.

