ZZ Top konserten utsolgt på rekordtid - Her kan du vinne billetter!

ZZ Top er et av verdens ledende band og billettene til den eksklusive Norgeskonserten gikk unna "som varmt hvetebrød" og ble utsolgt på kort tid. "Fantastisk gøy", sier arrangøren

Det amerikanske sørstats rock/ boogie rock/ blues rock bandet ZZ Top er så fett å oppleve live, at dette bør være et av bandene som du bør ha på din "band jeg skal oppleve før jeg dør"-liste.

Med sin kule stil og legendariske fete låter så har de allerede satt evige musikalske fotspor som vil bli stående i musikkhistorien for evig og alltid.

Selveste gitarguden Jimi Hendrix pekte ut ZZ Top`s frontfigur Billy Gibbons (den gang 17 år gammel) på slutten av 60-tallet som en av datidens største gitartalenter. Så begeistret var Hendrix for Billy Gibbons at han inviterte bandet som han den gang spilte i - Moving Sidewalks, til å være deres åpningsband under The Jimi Hendrix Experience første USA turnè. Billy Gibbons har blant annet fortalt i et intervju med Guitarworld at han under turnèen i 1968 fikk i gave av Jimi Hendrix hans rosa Fender Stratocaster.

Her er ZZ Top gutta (og jentene) på vei til Norge?

ZZ Top kommer på eksklusivt Norgesbesøk til Hamar sommeren 2019 og spiller på Tjuholmen Arena 8. juni. Scenen står nærmest i vannskorpa og hviler i Mjøsas blå bølger. Kapasitet er på intime 6000 personer. Hamar ligger 30 min fra Gardermoen. Tjuvholmen Arena ligger 5 min gange fra Hamar togstasjon.

Vinn konsertbillett til deg selv + en venn!

Nå har du en vannvittig fet mulighet til å skaffe deg gratis konsertbillett til deg selv og en venn til ZZ Top på Tjuholmen Arena 08.06.19

Dette gjør du for å delta i konkurransen:

Gå inn på Rockman facebookside ( her ), og skriv i kommentarfeltet hvem du vil ha med deg om du blir den heldige vinner. Så er du med! Enklere kan det ikke bli!

Fk. søndag 2/12 kl. 21.00 trekker vi ut og offentliggjør navn på den heldige vinner.

