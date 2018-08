Facebook og narsissisme

I historien om Tornerose finner vi en karakter, den onde dronningen som er i besittelse av et magisk speil. Hver morgen står hun opp, ser seg i speilet og spør: Lille speil på veggen der, hvem er vakrest i landet her. Det magiske speilet svaret: Det er du!

Facebook, det magiske speilet

De fleste av oss se på Facebook som en kommunikasjonsmiddel eller et medium der de formidler viktige informasjon, informerer andre om tema som er relevant for allmennheten eller sprer litt glede. De fleste tror at de eier facebookkontoen sin og er frie til å velge det de vil skrive eller ikke skrive. Sannheten er langt mer komplisert enn så.

Menneskets narsissistiske behov

Anders Firing Lunde skriver i Morgenbladet (Avhopperne fra Silicon Valley) den 03.08.18 om de problematiske sidene med Facebook. Lunde referer til Wael Ghonim, mannen som sto bak en facebookgruppe-bevegelse som spilte en viktig rolle for den Egyptiske revolusjonen i 2011. Ghonim er blitt mer skeptisk til Facebook nå og har publisert en rapport ved Harvard Universitet som ser kritisk på teknologien som styrer brukerens oppførsel i sosiale medier. I følge Ghonim er problemets kjerne den indre strukturen i Facebook.

Ghonim påpeker helt riktig det problematiske med Facebook sin indre struktur, men jeg tror en del av problemet også sitter i menneskets psykologiske struktur og som burde belyses.

Det finnes nemlig et sårt punkt i menneskets psykologi, som Facebook treffer; det narsissistiske behovet.

Ordet narsissisme er belastet, noe de fleste av oss assosierer med psykisk lidelse, men vi har alle narsissistiske behov, hele livet, fra fødsel til død. Narsissisme dreier seg om det dypt menneskelige behovet for å få anerkjennelse, bekreftelse og en opplevelse av at jeg er viktig (for andre). Denne anerkjennelsen holder selvfølelsen vår oppe og er selvsagt svært avgjørende for å kunne oppleve seg vel/hel. I starten av livet er dette behovet enormt. Gradvis, gjennom en psykologisk modning, får de fleste av oss mindre behov og mer balansert forhold til dette behovet. De fleste av oss klarer seg uten et konstant eller repetitivt behov for annerkjennelse fra andre. Vi klarer oss også alene, opprettholder selvet vårt uten å hele tiden å speiles fra andre. Vi har fortsatt et narsissistisk behov, men det er modent, ikke primitivt, ikke sykelig.

Facebooks psykologi

Facebook fungerer på en måte som speilet i Tornerose-myten. Vi går inn i en relasjon til den, får feedbacks, blir en del av en «gruppe» som er enige med oss i tema som berører oss, vi utpeker grupper som er mot oss. I dette rommet, ekkokammeret, kan vi få bekreftelser i form av «likes», kommentarer, emojier eller private meldinger. Farene ved dette er opplagt flersidig, en av dem er risikoen for å havne i en avhengighetsrelasjon til dette «speilet». Vi kontakter den hyppigere og hyppigere for å hente dagens bekreftelse. Vi risikerer å havne i en narsissistisk selvopptatthet.

Facebook fungerer på en måte som speilet i Tornerose myten. Vi går inn i en relasjon til den, får feedbacks, blir en del av en «gruppe» som er enige med oss i tema som berører oss, vi utpeker grupper som er mot oss.

En annen problematisk utvikling er at denne relasjonen til Facebook reduserer vår evne til kritisk tenkning, både om andre, men også om oss selv. Fordi vi vil ha bekreftelse og fordi vi vil være en del av gruppen vår, tillater ikke vi oss selv å tenke annerledes, åpne muligheten for at vi kan ha tatt feil i noen vurderinger.

En tredje uheldig effekt er utvikling er gruppesannheter, fordi kontakt utelukkende foregår inne grupper av mennesker som er like. Via en slags selvbekreftende dynamikk, dyrkes gruppesannheter som får lov å fungere uten å være gjenstand til kritisk eller analytisk vurdering, og dermed uten korreksjon.

Facebook (det magiske speilet) /Jeg (den onde dronningen)

Relasjonen til det magiske speilet gjorde dronningen ond. Hun var i starten avhengig av speilet og dets selvbekreftelse, men da speilet fortalte henne at det finnes en annen (Tornerose) som er mye vakrere enn henne, ble hun misunnelig og bestemte seg for å drepe henne. Spørsmålet er: Kan en slik utvikling skje som følge av vår relasjon med Facebook? Kan Facebooks indre struktur, jf. Ghonim, føre til at vi ubevisst bedrar oss selv? Ikke slipper til tanker og refleksjoner som reflekterer andre perspektiver, snakker mot våre gruppesannheter? Kan Facebook få oss til å utvikle en selvopptatthet som til slutt er skadelig for vår utvikling som mennesket? Føre oss til å handle umoralsk?