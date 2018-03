Polarisert debatt om islam, innvandring og tankestil

Tema islam/innvandring/integrering skaper så mye følelser hos enkelt personer at det til tider blir uutholdelig å være samfunnsdebattant. Temperaturen er svært høy. Jeg har selv erfart at enkelt personer i kommentarfeltene koker over, kommer med harde utfall og tar mannen istedenfor ballen. Da spares det ikke på merkelapper som gis til motdebattanten. Folk blir beskyldt for å være «ister» av forskjellige sort. I dette klimaet med harde utfall inngår også trusler om rettsforfølgelse og vold. Faren er at man ikke leser hva andre mener, og heller enn å ha en opplyst debatt blir opptatt av å «ta» den andre. Selv den klokeste kan bli ekstrem, mobbete, arrogant og lite sympatisk/empatisk mot den som er uenig. Debattformen bidrar i seg selv til fiendebilder og demonisering av motdebatanten

Emosjonens rolle

Ordskifte og situasjoner som vekker sterke emosjoner hos oss, har en tendens til å påvirke måten vi tolker den på og preger derfor vår respons til den. Innvandring og islam debatten handler for mange om en debatt om identitet eller tap av identitet og har derfor en høy grad av emosjonell stimulering med seg. Jeg opplever ofte et fellestrekk blant de som er innvandrer/islam kritiske i denne debatten; frykt for tap av den «norske identiteten». Tap av kulturelle verdier, tap av nasjonalt samhold og ødeleggelse av det som er «norsk» er ofte en sterk drivkraft som mobiliserer mange individer på sosiale medier som ytrer seg negativ om islam/innvandring. Frykt for identitetstap finnes også hos de med innvandrerbakgrunn. Selve immigrasjon prosessen og ankomst til et nytt land som innebærer et møte med det som er fremmed, vekker angst for å miste seg selv. I en slik situasjon, er veien kort til «kultur kontraksjon» hos innvandreren, dvs man blir sterkt opphengt i sine egne kulturelle og religiøse verdier nettopp av frykt for å miste seg selv i den nye kulturelle konteksten. Min erfaring er at de «innvandrer vennlige» nordmenn, som hyppig deltar i debatten har investert mye av sin identitet i saken. Dette er mennesker som har en betydelig grad av emosjonell følsomhet ovenfor medmennesker som er i nød og får mening i altruistiske aktiviteter. For disse menneskene kan en kritikk rettet mot innvandrermiljøet eller islam bli forstått som et angrep på medmennesker i nød eller vanskelig situasjon og likestilles fort med et angrep på deres identitet.

Tankenes stil

Ludwik Fleck’s forestilling om «tankenes stil» kan være et nyttig begrep for å forstå polariseringen i denne debatten. Når vi forholder oss om tanker, fokuserer vi i hovedsak om tankenes innhold (hva er det som sies? Hva er budskapet?). Vi reflekterer sjelden over tankenes stil (hvordan er budskapet formet? Hvilket format/ramme og kvaliteter har tanken?).

Tankens stil har en definerende og formerende effekt på det som skal tenkes om, stilles spørsmål ved og hvordan tankens innhold skal formuleres. Tankestilen skaper også en gruppetilhørighet (de som har samme tankestil er medlem av samme gruppe), en intern lojalitet og spesifikk språkkode mellom de som har samme tankestil.

I innvandrings/islam debatten er det en tankestil som ofte krystallisere seg ofte: Fryktbasert tankestil.

Fryktbasert tankestil

Fryktbasert tankestil har tre tekk med seg:

- Dikotomi: Tanken er preget av en enten/eller, svart/hvitt kvalitet. Nyansene er ofte borte.

- Generalisering: Ved å iaktta eller lese om enkelttilfeller trekker man allmenne konklusjoner.

- Angrep/Forsvar: Tanken er preget av enten å angripe eller forsvare, mangler tvil og selvkritikk.

I en sterk emosjonell preget debatt kan fryktbasert tankestil utvikle seg. Tankestil som er preget av dikotomi, generalisering og angrep/forsvar former måten man reflekterer over spørsmålene, kritikkene og måten man ser og behandler motdebattantene på en negativ måte.

Fellesansvar

Resultatet av å ha en fryktbasert tankestil i debatten er på den ene siden utvikling av en gruppeidentitet mellom de som har samme tankestil. Her blir det ofte viktigere med gruppelojalitet og tilhørighet enn en genuin nysgjerrighet for å forstå. Slik utvikles ekkokammeret, som blir en hermetisk boks av tanker, der kritiske refleksjoner ikke slippes inn. På den andre siden skapes avstand og manglende refleksjon mellom gruppene og motdebattanter. Slik skapes og opprettholdes et polarisert debattklima. Klimaet kan bli så giftig at mange vegrer seg til å delta i debatten.

Kanskje en refleksjon over tankestil kan dempe denne polariseringen? Hvis ja, blir nemlig dette et felles ansvar for alle som deltar i denne debatten, om man virkelig ønsker å fremme konstruktive løsninger, fellesforståelse og bevegelse i debatten.