Jeg DNA-tester meg

For noen år tilbake gjennomførte jeg min første DNA test. Dette var mens jeg bodde i Silicon Valley, og testen fra 23andme var på alles lepper. Jeg bestilte tester til meg og mannen - og de ble liggende på kjøkkendisken i ukesvis før jeg turde ta testen. Deretter var det å vente på svarene, og ta et stort glass rødvin før jeg logget inn på portalen min.

Og det var absolutt ikke noe å bekymre seg for! Kjempespennende var det faktisk. Første del vår åpenbare sannheter - som øyefarge, hudfarge, hårtype, smaksløker med mer - men som det jo var artig å se at de kunne identifisere gjennom litt spytt. Resten var dypdykk inn i sykdommer og andre ting man er disponert for. Ikke detaljerte beskrivelser på noen måte, men mine sannsynligheter. Hvor mye høyere eller lavere sannsynlighet enn gjennomsnittet har jeg alzheimers, alkoholisme, astma, brystkreft og masse flere sykdommer. Her fikk jeg meg både positive og negative overraskelser - og jeg er veldig glad for å vite om begge deler. Ikke detaljer om noe, men litt mer informasjon enn jeg hadde før!

Den testen jeg gjennomfører nå er fra det India baserte selskapet MapMyGenome, og denne DNA analysen går langt dypere og er langt mer omfattende enn den jeg gjennomførte med 23andme. Del en gjennomførte jeg denne uken - spyttinnsamling! Nå er testen sendt til labben, og steg 2 (motta komplett DNA analyse) og steg 3 (konsultasjon med genrådgiver) står igjen på planen.

Jeg grugleder meg! Hvis det er en ting jeg er overbevist om så er det at å vite er bedre enn å ikke vite. Kun da kan jeg legge forhold til rette slik at jeg kan ta grep som gjør at det jeg er disponert for IKKE slår ut. For å være disponert for en sykdom - eksempelvis for diabetes - og å få en sykdom er IKKE det samme!

Følg reisen min med DNA-testing fra prøvetaking til, rapport til konsultasjon med DNA-ekspert. CEO og gründer av MapMyGenome er med i FutureTalks, og du kan treffe henne den 23. august i Oslo.