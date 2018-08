Og nå skjer det!

Fy søren! Jeg kan nesten ikke tro at vi er i gang! Det som var kun en "crazy" drøm for et knapt år siden, er nå på vei ut i livet. Noen av FutureTalks delegatene har allerede ankommet Oslo. Andre sitter på flyet akkurat nå. Og resten lander i løpet av de kommende 2-3 dagene.

100 personer. Ledere fra hele verden. Fra palasser og slum. Filosofer og astronauter. Hollywood-kjendiser og miljøforkjempere. Ungdom og gråhårede. En mer sammensatt gruppe skal man lete lenge etter - og herregud som vi har jobbet for å få dette til.

Derfor er vi så ufattelig stolte av å kunne si at, av de 100 delegatene i vårt "founding community" (hva er et godt norsk ord for det?) er:

42 land representert

52 av de 100 er kvinner

37 av de 100 er unge under 30 år (og 65% av disse under 25)

Så "screw" alle de som sier det er vanskelig å finne bra kvinner. Og de som sier at det er for få ungdom som engasjerer seg. Eller at det er umulig å få med seg alle kontinenter i et prosjekt. For det er det!





Vi startet letingen etter delegater i oktober i fjor, både med direkte rekruttering og åpen søknad. For å identifisere de yngste delegatene inngikk vi partnerskap med internasjonale organisasjoner. Det er ikke så lett å google seg frem til morgendagens ledere!





Samtlige at delegatene som kommer tar en uke fri fra hektiske arbeidshverdager, dekker egne reisekostnader og stiller på scenen i Oslo den 23. august uten å kreve noen betaling. Dette sier ganske mye om hvor mye av seg selv de legger i FutureTalks. Det er ikke få av delegatene som har måttet få styregodkjennelse for å forsvinne fra mobil- og wifidekning i flere dager. For det å reise "off the grid" med FutureTalks har vært til styrebehandling i noen av de største selskapene i verden.





Men nå kommer de. Alle sammen. Og en etter en endrer de sine profilbilder og bannere på Facebook til å FutureTalks. Snart er de her, og vi ønsker de alle varmt velkommen! Treff alle sammen på Mesh 23. august hvis du har anledning, for der braker det løs med tre scener og over 50 foredrag. Hvis jeg skal fremheve ett som jeg gleder meg ekstremt masse til - Westworld fan som jeg er - så er det sofasamtalen mellom Westworld skaper Og en etter en endrer de sine profilbilder og bannere på Facebook til å FutureTalks. Snart er de her, og vi ønsker de alle varmt velkommen! Treff alle sammen på Mesh 23. august hvis du har anledning, for der braker det løs med tre scener og over 50 foredrag. Hvis jeg skal fremheve ett som jeg gleder meg ekstremt masse til - Westworld fan som jeg er - så er det sofasamtalen mellom Westworld skaper Jonah Nolan og arkitekten Bjarke Ingels . Og så grugleder jeg meg til å intervjue Prince EA - onlinefenomenet med 2 MILLIARDER views. Han kommer til å live-streame fra Oslo til alle sine følgere over hele verden, så FutureTalks i Oslo den 23 august er det millioner av mennesker som får med seg.





Dette blir gøy! Og intenst!

Og så - når alt er ferdig - skal jeg sove i et par uker.









Fakta: FutureTalks

FutureTalks ble etablert av Silje Vallestad og Camilla Hagen Sørli høsten 2017 for å koble dagens og fremtidens ledere i dype samtaler rundt status quo og de muligheter og utfordringer vi står ovenfor. Founding Community består av 100 sentrale ledere fra alle sektorer og kontinenter som i august 2018 legger ut på en firedagers arktisk ekspedisjon for å sette søkelyset på de store spørsmålene i vår tid og stake ut kursen for FutureTalks.