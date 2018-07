The architects guide to the galaxy

Jeg måtte le, for en bedre tittel kunne man jo ikke drømme om. Og ikke er den uriktig heller. Bjarke og selskapet hans BIG står bak noen av de mest spennende prosjektene både på planeten vår - og på mars. Finansiert av UAE står han bak et prosjekt som har som mål å skape bosettingskolonier på mars i løpet av 100 år. I første omgang skal det bygges en større simuleringsby i Dubai som skal etterligne klimaet på mars, før tanken er at denne byen skal bygges på den røde planeten og tilrettelegge for at vi mennesker kan flytte fra vår.

Bjarke’s merittliste er lang, og inkluderer nye World Trade Towers, Hyperloop, Noma 2.0 og Google Plex. Han regnes som en av verdens viktigste arkitekter, og har et fokus på bærekraft - kombinert med lekenhet - i alt han gjør. Etablerte normer og bokser definerer på ingen måte Bjarke’s arbeid. Og energien og gløden hans er til å ta og føle på!!!

Jeg traff Bjarke for første gang i New York for et par år siden på en fest hos en felles venn. Natten ble ung, og i de siste timene stod fokuset på mulighetene av det nye vidundermaterialet grafen. Det er sterkere enn stål, leder strøm bedre enn kopper, er lettere enn det meste annet (2 gram dekker en fotballbane) og er gjennomsiktig. Dette kan revolusjonere alt fra batterier, til byggkonstruksjoner, til vannfiltrering (ja - det renser vann også!). Gründeren av det selskapet som har kommet lengst i verden med å masseprodusere grafen var også på festen, og dagen etterpå befant Bjarke, jeg, min mann og CEO i Standard Graphene oss på restauranten Daniel’s i New York for å diskutere muligheter. En middag som resulterte i at vi begge investerte i grafen.

Å ønske Bjarke velkommen til The Future of Everything konferansen i Oslo 23. august og deretter til arktiske strøk sammen med gruppen på 100 av dagens og fremtidens ledere hvor vi sammen skal sette søkelyset på hvilken fremtid vi ønsker oss - når alt blir mulig - gleder jeg meg til! Dette er en mann som engasjerer og inspirerer, og som er nysgjerrig i alt han gjør.

Vi burde alle være mer nysgjerrige!